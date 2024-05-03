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Жителя Ивановской области арестовали за поджог трансформаторной будки
Жителя Ивановской области арестовали за поджог трансформаторной будки - РИА Новости, 03.05.2024
Жителя Ивановской области арестовали за поджог трансформаторной будки
Суд в Ивановской области заключил под стражу 18-летнего местного жителя, который поджег трансформаторную будку базовой станции сотовой связи, сообщила... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:46
2024-05-03T17:46
2024-05-03T17:46
происшествия
жкх
ивановская область
ивановский район
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РЯЗАНЬ, 3 мая - РИА Новости. Суд в Ивановской области заключил под стражу 18-летнего местного жителя, который поджег трансформаторную будку базовой станции сотовой связи, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца… в отношении 18-летнего жителя поселка Лежнево, обвиняемого в умышленном уничтожении и повреждении имущества - трансформаторной будки базовой станции сотовой связи, находящейся в деревне Жуково Ивановского района, путем поджога, и причинившего значительный ущерб ООО "Т2 Мобайл", - говорится в сообщении на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что постановление принято Ивановским районным судом в пятницу и пока не вступило в законную силу.
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происшествия, жкх, ивановская область, ивановский район
Происшествия, ЖКХ, Ивановская область, Ивановский район
Жителя Ивановской области арестовали за поджог трансформаторной будки
Под Иваново 18-летнего жителя арестовали за поджог трансформаторной будки