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Штаты добились своего в Европе

Штаты добились своего в Европе - РИА Новости, 03.05.2024

Штаты добились своего в Европе

Международные обозреватели, описывая руководство Европейского союза, все чаще прибегают к определению "деградация элит". Наиболее громко об этом заявил один из... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:05

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Международные обозреватели, описывая руководство Европейского союза, все чаще прибегают к определению "деградация элит". Наиболее громко об этом заявил один из авторитетнейших американских политиков старой школы Генри Киссинджер летом 2022 года. Он раскритиковал действующих французского и германского руководителей за то, что они "в отличие от своих предшественников, не чувствуют, в чем именно состоит их миссия". Несколько ранее Киссинджер бросил то же обвинение и в адрес американских политиков. В целом же его вывод таков: миру не хватает "выдающихся лидеров".Уровень безграмотности речи и сознания современных политиков действительно зашкаливает. Здесь и "поворот на 360 градусов" главы немецкого МИД Анналены Бербок, и нежелание британского премьер-министра Лиз Трасс признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Нетактичность, граничащая с расизмом, проступила в словах Жозепа Борреля о европейском "саде", окруженном "джунглями".За этим вырождением должностных лиц стоят деградация качества принимаемых ими решений и упадок самого ЕС как самостоятельного игрока в глобальных отношениях.В современном мире, где провозглашены демократические ценности, одной из них является сменяемость элит. А та — и это как раз показывает уровень современных европейских политиков — может также быть результатом процесса, в котором профессионализм для системы теряет приоритет, а на первый план выходят иные качества претендентов. Профессор Института социальных исследований Тригве Гульбрандсен приводит пример, когда в программу обучения будущих инженеров, обучающихся в Норвежском техническом колледже (NTH), был внедрен компетентностный подход (реализуемый, кстати, современной системой ФГОСов и в российских образовательных учреждениях). Отныне у норвежских инженеров главными знаниями, умениями и навыками стали не профессиональные, а "общие компетенции": умение строить отношения в коллективе, представлять себя обществу и так далее. То есть "самореклама" уступила место профессионализму. Сделано это было после Второй мировой войны усилиями Норвежского института производительности труда (NPI) и американских советников по плану Маршалла.И это произошло не только в промышленности. Расхожим определением для молодых партийных выдвиженцев, не имеющих серьезного управленческого опыта, стали "политические бройлеры". Так называют молодых выдвиженцев партий, партийных функционеров, которые обычно мало известны широкой публике и не имеют опыта управленческой деятельности. Таким образом, профессионализм был подменен внешней презентабельностью элит.А менеджеров среднего звена во внешнеполитические и силовые ведомства оккупированной Европы готовят в Европейском центре исследований безопасности Джорджа Маршалла. Именно в нем осуществляется подготовка кадров для американского неоколониализма в Европе. Стажировку в центре проходили генералы и старшие офицеры практически всех государств бывшего СССР. Слушатели центра проходят стажировки в АНБ, ФБР и ЦРУ. Стажировался в центре и самый "многовекторный" министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.Так формируется "глубинное государство", из тени руководящее все более деградирующими европейскими политиками-популистами.А тех отбирают из "рядовых профессий", чтобы демонстрировать демократическую смычку политиков с народом. На деле же получаются дилетанты от политики и лицемеры от мировоззрения, которое они легко меняют вместе с "линией партии". Они выступают первыми лицами для избирателя, но на деле мало что решают. Де-факто они находятся под контролем партийного аппарата, незримого для большинства населения, но дергающего за нити этих бывших юристов, вчера критиковавших ФРГ и "агрессивно-империалистическую Организацию Североатлантического договора", а сегодня выступающих ее моторами, как это случилось с Олафом Шольцем.Теперь можно говорить, что данное внедрение фальшивых ценностей иностранными советниками стало первой предпосылкой последующей деградации европейских политических элит. Деградации с точки зрения их суверенности и развития в русле несамостоятельности, зависимости от американских оккупационных ультралиберальных ценностей.Возникает вопрос: а демократично ли эти лица попадают в ряды политиков? На национальном уровне еще можно говорить о соблюдении неких формально демократических процедур, обеспечивающих избрание профессионально непрофессиональных политиков. Но на общеевропейском уровне они попадают в разряд несменяемой номенклатуры — "политического класса", перекладывающего ответственность на новых "фронтменов" и углубляющего деградацию ЕС как самостоятельного глобального игрока. В этой связи показательны слова Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону о европейских политиках: "С кем там разговаривать?"Отсутствие субъектности в отношениях с США, которое показывает сегодня Европейский союз, взрывает его изнутри. Ответом рядовых европейцев на слабость, нерешительность, непродуманность внешней и внутренней политики, ухудшение социально-экономических условий является постепенная утрата властью легитимности. Нарастающие по всей Европе ненасильственные протесты указывают на усиливающееся падение авторитета брюссельской бюрократии. Да и на единство современных европейских элит Евросоюзу рассчитывать уже не приходится. О расколе в их рядах можно судить по появлению оппозиции проамериканскому курсу в лице венгерских и словацких политиков.Впрочем, пока говорить о крахе общеевропейской государственности преждевременно.

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https://ria.ru/20240213/ssha-1926884903.html

https://ria.ru/20240423/usa-1941716022.html

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аналитика, европа, россия, анналена бербок, лиз трасс, олаф шольц, евросоюз, агентство национальной безопасности сша, фбр, ростовская область