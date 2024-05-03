https://ria.ru/20240503/amerika-1943520728.html
Штаты добились своего в Европе
Штаты добились своего в Европе - РИА Новости, 03.05.2024
Штаты добились своего в Европе
Международные обозреватели, описывая руководство Европейского союза, все чаще прибегают к определению "деградация элит". Наиболее громко об этом заявил один из... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:00
2024-05-03T08:00
2024-05-03T08:05
аналитика
европа
россия
анналена бербок
лиз трасс
олаф шольц
евросоюз
агентство национальной безопасности сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943539484_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_6e9d4dd5b648239b835ef4aa8d1ee685.jpg
Международные обозреватели, описывая руководство Европейского союза, все чаще прибегают к определению "деградация элит". Наиболее громко об этом заявил один из авторитетнейших американских политиков старой школы Генри Киссинджер летом 2022 года. Он раскритиковал действующих французского и германского руководителей за то, что они "в отличие от своих предшественников, не чувствуют, в чем именно состоит их миссия". Несколько ранее Киссинджер бросил то же обвинение и в адрес американских политиков. В целом же его вывод таков: миру не хватает "выдающихся лидеров".Уровень безграмотности речи и сознания современных политиков действительно зашкаливает. Здесь и "поворот на 360 градусов" главы немецкого МИД Анналены Бербок, и нежелание британского премьер-министра Лиз Трасс признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Нетактичность, граничащая с расизмом, проступила в словах Жозепа Борреля о европейском "саде", окруженном "джунглями".За этим вырождением должностных лиц стоят деградация качества принимаемых ими решений и упадок самого ЕС как самостоятельного игрока в глобальных отношениях.В современном мире, где провозглашены демократические ценности, одной из них является сменяемость элит. А та — и это как раз показывает уровень современных европейских политиков — может также быть результатом процесса, в котором профессионализм для системы теряет приоритет, а на первый план выходят иные качества претендентов. Профессор Института социальных исследований Тригве Гульбрандсен приводит пример, когда в программу обучения будущих инженеров, обучающихся в Норвежском техническом колледже (NTH), был внедрен компетентностный подход (реализуемый, кстати, современной системой ФГОСов и в российских образовательных учреждениях). Отныне у норвежских инженеров главными знаниями, умениями и навыками стали не профессиональные, а "общие компетенции": умение строить отношения в коллективе, представлять себя обществу и так далее. То есть "самореклама" уступила место профессионализму. Сделано это было после Второй мировой войны усилиями Норвежского института производительности труда (NPI) и американских советников по плану Маршалла.И это произошло не только в промышленности. Расхожим определением для молодых партийных выдвиженцев, не имеющих серьезного управленческого опыта, стали "политические бройлеры". Так называют молодых выдвиженцев партий, партийных функционеров, которые обычно мало известны широкой публике и не имеют опыта управленческой деятельности. Таким образом, профессионализм был подменен внешней презентабельностью элит.А менеджеров среднего звена во внешнеполитические и силовые ведомства оккупированной Европы готовят в Европейском центре исследований безопасности Джорджа Маршалла. Именно в нем осуществляется подготовка кадров для американского неоколониализма в Европе. Стажировку в центре проходили генералы и старшие офицеры практически всех государств бывшего СССР. Слушатели центра проходят стажировки в АНБ, ФБР и ЦРУ. Стажировался в центре и самый "многовекторный" министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.Так формируется "глубинное государство", из тени руководящее все более деградирующими европейскими политиками-популистами.А тех отбирают из "рядовых профессий", чтобы демонстрировать демократическую смычку политиков с народом. На деле же получаются дилетанты от политики и лицемеры от мировоззрения, которое они легко меняют вместе с "линией партии". Они выступают первыми лицами для избирателя, но на деле мало что решают. Де-факто они находятся под контролем партийного аппарата, незримого для большинства населения, но дергающего за нити этих бывших юристов, вчера критиковавших ФРГ и "агрессивно-империалистическую Организацию Североатлантического договора", а сегодня выступающих ее моторами, как это случилось с Олафом Шольцем.Теперь можно говорить, что данное внедрение фальшивых ценностей иностранными советниками стало первой предпосылкой последующей деградации европейских политических элит. Деградации с точки зрения их суверенности и развития в русле несамостоятельности, зависимости от американских оккупационных ультралиберальных ценностей.Возникает вопрос: а демократично ли эти лица попадают в ряды политиков? На национальном уровне еще можно говорить о соблюдении неких формально демократических процедур, обеспечивающих избрание профессионально непрофессиональных политиков. Но на общеевропейском уровне они попадают в разряд несменяемой номенклатуры — "политического класса", перекладывающего ответственность на новых "фронтменов" и углубляющего деградацию ЕС как самостоятельного глобального игрока. В этой связи показательны слова Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону о европейских политиках: "С кем там разговаривать?"Отсутствие субъектности в отношениях с США, которое показывает сегодня Европейский союз, взрывает его изнутри. Ответом рядовых европейцев на слабость, нерешительность, непродуманность внешней и внутренней политики, ухудшение социально-экономических условий является постепенная утрата властью легитимности. Нарастающие по всей Европе ненасильственные протесты указывают на усиливающееся падение авторитета брюссельской бюрократии. Да и на единство современных европейских элит Евросоюзу рассчитывать уже не приходится. О расколе в их рядах можно судить по появлению оппозиции проамериканскому курсу в лице венгерских и словацких политиков.Впрочем, пока говорить о крахе общеевропейской государственности преждевременно.
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https://radiosputnik.ru/20240422/es-1941585186.html
https://ria.ru/20240213/ssha-1926884903.html
https://ria.ru/20240423/usa-1941716022.html
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Лев Прудников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943523539_0:8:959:967_100x100_80_0_0_f69ab21c9512d26605950503b5aaa722.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лев Прудников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943523539_0:8:959:967_100x100_80_0_0_f69ab21c9512d26605950503b5aaa722.jpg
аналитика, европа, россия, анналена бербок, лиз трасс, олаф шольц, евросоюз, агентство национальной безопасности сша, фбр, ростовская область
Аналитика, Европа, Россия, Анналена Бербок, Лиз Трасс, Олаф Шольц, Евросоюз, Агентство национальной безопасности США, ФБР, Ростовская область
Международные обозреватели, описывая руководство Европейского союза, все чаще прибегают к определению "деградация элит". Наиболее громко об этом заявил один из авторитетнейших американских политиков старой школы Генри Киссинджер летом 2022 года. Он раскритиковал действующих французского и германского руководителей за то, что они "в отличие от своих предшественников, не чувствуют, в чем именно состоит их миссия". Несколько ранее Киссинджер бросил то же обвинение и в адрес американских политиков. В целом же его вывод таков: миру не хватает "выдающихся лидеров".
Уровень безграмотности речи и сознания современных политиков действительно зашкаливает. Здесь и "поворот на 360 градусов" главы немецкого МИД Анналены Бербок
, и нежелание британского премьер-министра Лиз Трасс
признавать суверенитет России
над Воронежской и Ростовской областями
. Нетактичность, граничащая с расизмом, проступила в словах Жозепа Борреля о европейском "саде", окруженном "джунглями".
За этим вырождением должностных лиц стоят деградация качества принимаемых ими решений и упадок самого ЕС
как самостоятельного игрока в глобальных отношениях.
В современном мире, где провозглашены демократические ценности, одной из них является сменяемость элит. А та — и это как раз показывает уровень современных европейских политиков — может также быть результатом процесса, в котором профессионализм для системы теряет приоритет, а на первый план выходят иные качества претендентов. Профессор Института социальных исследований Тригве Гульбрандсен приводит пример, когда в программу обучения будущих инженеров, обучающихся в Норвежском техническом колледже (NTH), был внедрен компетентностный подход (реализуемый, кстати, современной системой ФГОСов и в российских образовательных учреждениях). Отныне у норвежских инженеров главными знаниями, умениями и навыками стали не профессиональные, а "общие компетенции": умение строить отношения в коллективе, представлять себя обществу и так далее. То есть "самореклама" уступила место профессионализму. Сделано это было после Второй мировой войны усилиями Норвежского института производительности труда (NPI) и американских советников по плану Маршалла.
И это произошло не только в промышленности. Расхожим определением для молодых партийных выдвиженцев, не имеющих серьезного управленческого опыта, стали "политические бройлеры". Так называют молодых выдвиженцев партий, партийных функционеров, которые обычно мало известны широкой публике и не имеют опыта управленческой деятельности. Таким образом, профессионализм был подменен внешней презентабельностью элит.
А менеджеров среднего звена во внешнеполитические и силовые ведомства оккупированной Европы готовят в Европейском центре исследований безопасности Джорджа Маршалла. Именно в нем осуществляется подготовка кадров для американского неоколониализма в Европе. Стажировку в центре проходили генералы и старшие офицеры практически всех государств бывшего СССР
. Слушатели центра проходят стажировки в АНБ
, ФБР
и ЦРУ
. Стажировался в центре и самый "многовекторный" министр иностранных дел Белоруссии
Владимир Макей.
Так формируется "глубинное государство", из тени руководящее все более деградирующими европейскими политиками-популистами.
А тех отбирают из "рядовых профессий", чтобы демонстрировать демократическую смычку политиков с народом. На деле же получаются дилетанты от политики и лицемеры от мировоззрения, которое они легко меняют вместе с "линией партии". Они выступают первыми лицами для избирателя, но на деле мало что решают. Де-факто они находятся под контролем партийного аппарата, незримого для большинства населения, но дергающего за нити этих бывших юристов, вчера критиковавших ФРГ
и "агрессивно-империалистическую Организацию Североатлантического договора", а сегодня выступающих ее моторами, как это случилось с Олафом Шольцем
.
Теперь можно говорить, что данное внедрение фальшивых ценностей иностранными советниками стало первой предпосылкой последующей деградации европейских политических элит. Деградации с точки зрения их суверенности и развития в русле несамостоятельности, зависимости от американских оккупационных ультралиберальных ценностей.
Возникает вопрос: а демократично ли эти лица попадают в ряды политиков? На национальном уровне еще можно говорить о соблюдении неких формально демократических процедур, обеспечивающих избрание профессионально непрофессиональных политиков. Но на общеевропейском уровне они попадают в разряд несменяемой номенклатуры — "политического класса", перекладывающего ответственность на новых "фронтменов" и углубляющего деградацию ЕС как самостоятельного глобального игрока. В этой связи показательны слова Владимира Путина
в интервью Такеру Карлсону
о европейских политиках: "С кем там разговаривать?"
Отсутствие субъектности в отношениях с США
, которое показывает сегодня Европейский союз, взрывает его изнутри. Ответом рядовых европейцев на слабость, нерешительность, непродуманность внешней и внутренней политики, ухудшение социально-экономических условий является постепенная утрата властью легитимности. Нарастающие по всей Европе ненасильственные протесты указывают на усиливающееся падение авторитета брюссельской бюрократии. Да и на единство современных европейских элит Евросоюзу рассчитывать уже не приходится. О расколе в их рядах можно судить по появлению оппозиции проамериканскому курсу в лице венгерских и словацких политиков.
Впрочем, пока говорить о крахе общеевропейской государственности преждевременно.