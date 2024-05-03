https://ria.ru/20240503/aktsiya-1943651406.html

На Поклонной горе в Москве стартовала акция "Символы Великой Победы"

На Поклонной горе в Москве стартовала акция "Символы Великой Победы" - РИА Новости, 03.05.2024

На Поклонной горе в Москве стартовала акция "Символы Великой Победы"

Военно-патриотическая акция "Символы Великой Победы" с участием юнармейцев стартовала на Поклонной горе в Москве, в ходе неё 79 копий Знамени Победы были... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:14

2024-05-03T12:14

2024-05-03T12:14

россия

москва

донбасс

виктор горемыкин

юнармия

день победы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Символы Великой Победы" с участием юнармейцев стартовала на Поклонной горе в Москве, в ходе неё 79 копий Знамени Победы были переданы участникам СВО - они будут водружены над освобождаемыми населенными пунктами Донбасса и Новороссии, сообщили в Минобороны РФ. "В Москве на Поклонной горе "ЮНАРМИЯ", первой из общественных организаций в России, дала старт военно-патриотической акции "Символы Великой Победы"… Акция началась с торжественной церемонии передачи 79 копий Знамени Победы военнослужащим - участникам СВО в воинские части и подразделения, выполняющие боевые задачи на передовой. Эти знамена будут водружены вместе с Государственным флагом Российской Федерации над всеми населенными пунктами на освобождаемых территориях", - говорится в сообщении военного ведомства. Старт мероприятию дал замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин - он поздравил участников и гостей акции с наступающим Днем Победы. "Своим участием в этом мероприятии мы отдаем дань уважения тем, кто отстоял и сейчас отстаивает свободу и независимость нашей Родины. Отрадно видеть, как современная российская молодежь бережно чтит и сохраняет историческую память защитников Отечества", - сказал замглавы ведомства. Кроме того, в акции принял участие ветеран Великой Отечественной войны мичман Рэм Балакирев, воевавший в составе Днепровской флотилии и участвовавший в Берлинской наступательной операции. Одним из основных элементов мероприятия стало развертывание трехсотметровой Георгиевской ленты на Поклонной горе, а также масштабного Знамени Победы. Впервые данную Георгиевскую ленту развернули в 2018 году у Останкинской башни, затем она отправилась в города-герои и города воинской славы. В 2022 году лента побывала в Мариуполе, который на тот момент был еще не до конца освобожден, добавили в Минобороны. Также в ходе мероприятия в ряды "Юнармии" вступили более тысячи школьников и воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России.

https://ria.ru/20240502/pobeda-1943525761.html

https://ria.ru/20240502/repetitsii-1943570704.html

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россия, москва, донбасс, виктор горемыкин, юнармия, день победы