Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на саммите в Швейцарии страны должны "заставить Россию заключить мир".
"Как можно проводить "мирный" саммит без участия другой стороны, ведущей войну? Это просто смешно. Это не закончится, пока Украина и Россия не придут к каким-то условиям. Это потребует участия обеих сторон", — написал один из комментаторов.
"Самый большой агрессор в мире - это США и их натовская структура", — отметил другой.
"Почему вы называете это мирным саммитом, если не приглашаете Россию и не отменяете закон о запрете переговоров?" — поддержал третий.
"Так договоритесь о мирном плане! Или просто признайте Минские соглашения, от которых вы отвернулись", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Так договоритесь о мирном плане! Или просто признайте Минские соглашения, от которых вы отвернулись", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Украина проиграла войну с самого начала", — заключили читатели.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".