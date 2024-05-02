https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943503857.html

Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети

Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети - РИА Новости, 02.05.2024

Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети

Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на саммите в Швейцарии страны должны "заставить Россию... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:31

2024-05-02T15:31

2024-05-02T15:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на саммите в Швейцарии страны должны "заставить Россию заключить мир"."Как можно проводить "мирный" саммит без участия другой стороны, ведущей войну? Это просто смешно. Это не закончится, пока Украина и Россия не придут к каким-то условиям. Это потребует участия обеих сторон", — написал один из комментаторов. "Самый большой агрессор в мире - это США и их натовская структура", — отметил другой. "Почему вы называете это мирным саммитом, если не приглашаете Россию и не отменяете закон о запрете переговоров?" — поддержал третий. "Так договоритесь о мирном плане! Или просто признайте Минские соглашения, от которых вы отвернулись", — поделился мнением еще один из пользователей. "Украина проиграла войну с самого начала", — заключили читатели. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943450374.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943433125.html

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