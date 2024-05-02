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Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 02.05.2024 (обновлено: 15:45 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943503857.html
Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети
Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети - РИА Новости, 02.05.2024
Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети
Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на саммите в Швейцарии страны должны "заставить Россию... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:31
2024-05-02T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
швейцария
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на саммите в Швейцарии страны должны "заставить Россию заключить мир"."Как можно проводить "мирный" саммит без участия другой стороны, ведущей войну? Это просто смешно. Это не закончится, пока Украина и Россия не придут к каким-то условиям. Это потребует участия обеих сторон", — написал один из комментаторов. "Самый большой агрессор в мире - это США и их натовская структура", — отметил другой. "Почему вы называете это мирным саммитом, если не приглашаете Россию и не отменяете закон о запрете переговоров?" — поддержал третий. "Так договоритесь о мирном плане! Или просто признайте Минские соглашения, от которых вы отвернулись", — поделился мнением еще один из пользователей. "Украина проиграла войну с самого начала", — заключили читатели. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943450374.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943433125.html
россия
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Швейцария

Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на саммите в Швейцарии страны должны "заставить Россию заключить мир".
"Как можно проводить "мирный" саммит без участия другой стороны, ведущей войну? Это просто смешно. Это не закончится, пока Украина и Россия не придут к каким-то условиям. Это потребует участия обеих сторон", — написал один из комментаторов.
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"Самый большой агрессор в мире - это США и их натовская структура", — отметил другой.
"Почему вы называете это мирным саммитом, если не приглашаете Россию и не отменяете закон о запрете переговоров?" — поддержал третий.

"Так договоритесь о мирном плане! Или просто признайте Минские соглашения, от которых вы отвернулись", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Украина проиграла войну с самого начала", — заключили читатели.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаШвейцария
 
 
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