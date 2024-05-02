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В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 02.05.2024 (обновлено: 09:39 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943409243.html
В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского
В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского - РИА Новости, 02.05.2024
В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал завести уголовное дело в отношении Владимира Зеленского за организацию террористических атак... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:36
2024-05-02T09:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
заур смирнов
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал завести уголовное дело в отношении Владимира Зеленского за организацию террористических атак на Крым и реанимацию нацизма на Украине. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитых над Крымом американских оперативно-тактических ракетах ATACMS. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинскую атаку на полуостров проявлением терроризма. "В отношении Зеленского необходимо начать уголовное преследование, результатом которого должен быть суд над ним и над его пособниками", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, именно Зеленский несет прямую ответственность как за террористические атаки на Крым, так и за реанимацию нацизма на Украине и гибель мирных людей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943365855.html
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россия
украина
севастополь
республика крым
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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, заур смирнов, в мире, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, В мире, Республика Крым
В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского

Глава крымской миссии Смирнов призвал завести уголовное дело против Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал завести уголовное дело в отношении Владимира Зеленского за организацию террористических атак на Крым и реанимацию нацизма на Украине.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитых над Крымом американских оперативно-тактических ракетах ATACMS. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинскую атаку на полуостров проявлением терроризма.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому
1 мая, 20:46
"В отношении Зеленского необходимо начать уголовное преследование, результатом которого должен быть суд над ним и над его пособниками", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, именно Зеленский несет прямую ответственность как за террористические атаки на Крым, так и за реанимацию нацизма на Украине и гибель мирных людей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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1 мая, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийЗаур СмирновВ миреРеспублика Крым
 
 
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