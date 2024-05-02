https://ria.ru/20240502/xpeng-1943391590.html

XPeng планирует к концу года начать продажи модульного автомобиля

XPeng планирует к концу года начать продажи модульного автомобиля - РИА Новости, 02.05.2024

XPeng планирует к концу года начать продажи модульного автомобиля

Китайский производитель электрокаров XPeng планирует к концу 2024 года начать предпродажи XPeng Aeroht - модульного автомобиля, из багажника которого вылетает... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T04:14

2024-05-02T04:14

2024-05-02T04:14

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ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. Китайский производитель электрокаров XPeng планирует к концу 2024 года начать предпродажи XPeng Aeroht - модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек, заявил РИА Новости вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань. Выставочный концепт "В настоящий момент у нас есть два типа летающих автомобилей. На выставке мы представляем eVTOL - электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой, а также пропеллерами, которые складываются внутрь конструкции автомобиля и выдвигаются, когда вы хотите взлететь", - заявил Ван Тань на полях походящего в Пекине автосалона Auto China 2024. Он отметил, что модель летающего автомобиля eVTOL, представленного на выставке, пока является по сути концепт-каром, но при этом испытания в воздухе он проходил. "Несмотря на то, что это концепт-кар, мы на нем уже летали, и при взлетной массе более двух тонн не возникло никаких проблем. Однако его летные способности, ограниченные сегодняшними техническими возможностями и энергетической плотностью батарей, могут не оправдать наших ожиданий, поэтому его серийное производство мы начнем через несколько лет", - заявил Ван Тань. Как пояснили в компании, летающий автомобиль eVTOL, по сути, предназначен для транспортной системы городов будущего, так как в обычном режиме он будет перемещаться по дорогам, а при необходимости сможет перейти в режим полета и осуществить вертикальный взлет и посадку в подходящих условиях. По задумке производителя, такой автомобиль сможет пролетать над скоплениями людей, различными наземными препятствиями и водными преградами, то есть удовлетворить потребности людей в перемещениях на короткие расстояния на малой высоте. Модульный летающий автомобиль Помимо летающего концепт-кара у XPeng есть и модель автомобиля, которую компания уже готова выводить на дороги общего пользования, однако на Auto China в этом году его не привезли. Ван Тань рассказал агентству, что компания к концу этого года планирует запустить предпродажи своего модульного летающего автомобиля XPeng Aeroht X3-F. "Во-первых, это автомобиль, но вместе с тем в его багажнике находится летательный аппарат, то есть вы можете доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь. Я думаю, что к концу этого года мы сможем начать принимать предзаказы. Вначале мы намерены продавать его в Китае, а в будущем мы последовательно будем продвигать этот автомобиль и на мировом рынке", - заявил Ван Тань. Он отметил, что, по предварительной оценке, цена модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку клиентам компания рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года. В компании пояснили, что модульный летающий автомобиль XPeng Aeroht X3-F состоит из двух частей: наземного модуля и воздушного модуля, которые могут автоматически разъединяться и собираться. Летающий модуль полностью помещается в задней части автомобиля. Автомобиль вмещает четыре–пять человек, он имеет улучшенную электрическую систему, которая обеспечивает увеличенный запас хода и многократную подзарядку летающего модуля, это трехосный полноприводный автомобиль с колесной формулой 6х6. Компания планирует сертифицировать его в соответствии с обязательными автомобильными стандартами Китая. Воздушный модуль представляет собой первый разработанный в Китае электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенный для индивидуальных пользователей, оснащенный распределенной электрической двигательной установкой, способный поднять в воздух двух человек. Он имеет как ручной, так и автономный режимы управления, а также панорамную двухместную кабину с обзором на 270 градусов. Одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок Auto China 2024 проходит в Пекине с 25 апреля по 4 мая на площади в 220 тысяч квадратных метров. В этом году китайские и зарубежные автопроизводители показали 117 новинок, 41 концепт-каров и сразу 278 автомобилей на новых источниках энергии.

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технологии, китай, пекин, в мире