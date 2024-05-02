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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 02.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T21:55
2024-05-02T21:55
2024-05-02T21:55
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в четверг украинское издание "Страна". Ранее в четверг "Страна" уже сообщала о взрывах в Херсоне. "Снова сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Страна": в Херсоне прогремели взрывы