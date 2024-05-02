https://ria.ru/20240502/vzryvy-1943578209.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 02.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T21:55

2024-05-02T21:55

2024-05-02T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в четверг украинское издание "Страна". Ранее в четверг "Страна" уже сообщала о взрывах в Херсоне. "Снова сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины