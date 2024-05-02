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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 02.05.2024 (обновлено: 18:50 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/vzryvy-1943549148.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в четверг телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:40
2024-05-02T18:50
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в четверг телеканал "Общественное"."В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в Кривом Роге.Официальной информации о взрывах пока не поступало, воздушная тревога в регионе не объявлена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кривой рог
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кривой рог, днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

"Общественное": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в четверг телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
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Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в Кривом Роге.
Официальной информации о взрывах пока не поступало, воздушная тревога в регионе не объявлена.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеКривой РогДнепропетровская областьУкраинаВ мире
 
 
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