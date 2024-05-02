https://ria.ru/20240502/vzryvy-1943549148.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в четверг телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:40

2024-05-02T18:40

2024-05-02T18:50

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в четверг телеканал "Общественное"."В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в Кривом Роге.Официальной информации о взрывах пока не поступало, воздушная тревога в регионе не объявлена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, днепропетровская область, украина, в мире