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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в четверг телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:40
2024-05-02T18:40
2024-05-02T18:50
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в четверг телеканал "Общественное"."В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в Кривом Роге.Официальной информации о взрывах пока не поступало, воздушная тревога в регионе не объявлена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кривой рог, днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы