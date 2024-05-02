https://ria.ru/20240502/vsu-1943534960.html

ВСУ не могут подавить атаки российских войск, пишет Reuters

ВСУ не могут подавить атаки российских войск, пишет Reuters - РИА Новости, 02.05.2024

ВСУ не могут подавить атаки российских войск, пишет Reuters

Украинские военные не знают, когда им поступят дополнительные боеприпасы после объявления в США о новом пакете помощи Киеву, сейчас же они не могут подавить... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:35

2024-05-02T17:35

2024-05-02T17:36

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные не знают, когда им поступят дополнительные боеприпасы после объявления в США о новом пакете помощи Киеву, сейчас же они не могут подавить атаки сил РФ, а число выстрелов в день, которые они могут произвести, иногда исчисляется однозначными числами, передает агентство Рейтер со ссылкой на самих военных. "Подразделения все еще ждут новый приток боеприпасов после согласования в США нового пакета помощи на 61 миллиард долларов .. Солдаты на позиции примерно в восьми километрах от линии фронта говорят, что они не знают, когда ожидать прибытия дополнительных снарядов", - говорится в сообщении издания. Один из рядовых ВСУ Игорь Бойчак заявил агентству, что украинским военным приходится полагаться на то, что им смогут передать их сослуживцы, находящиеся в тылу. "Если (машина) привозит хорошее количество (боеприпасов), значит, кто-то где-то отхватил для нас еще немного, чтобы мы могли еще немного пострелять", - заявил Бойчак. Как передает агентсво, украинским военным, дислоцированным на восточной и южной линиях фронта, не хватает боеприпасов, чтобы "подавить российские атаки". По словам командира артиллерийского орудия Александра Козаченко, иногда число выстрелов в день исчисляется однозначными числами. В конце апреля представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США уже начали процесс передачи Украине вооружения из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, "если не раньше". По словам Райдера, США "уже начали" процесс передачи оружия Украине. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны сша