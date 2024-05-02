Не смогут сдержать. В США раскрыли, что последует за крахом ВСУ
Unherd: при крахе ВСУ могут зазвучать призывы к прямому вмешательству Запада
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В случае, если ВСУ и дальше не смогут отражать наступление российской армии, призывы к отправке военного контингента западных стран могут зазвучать с новой силой, передает Unherd.
"Число вариантов, доступных Киеву, сокращается с каждым днем: захват занятых российской армией территорий, что по-прежнему является стратегией Запада, не имеет смысла, а оборона тех рубежей, которые Украина еще удерживает, становится все более сложной задачей. Если потрепанные ВСУ не смогут в ближайшее время сдержать наступление России, призывы к прямому вмешательству Запада будут звучать все громче", — пишет издание.
Отмечается, что ВСУ, справедливо обвиняя Запад в задержке помощи, во многом сами виноваты в патовой ситуации на фронте. Так, украинцы растратили огромное количество материальных и людских ресурсов в битвах за Артемовск и Авдеевку, а также до последнего пытались провести провальное контрнаступление. В результате армия истощена, а такие элитные подразделения, как 47-я механизированная бригада, абсолютно небоеспособны.
Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC заявил, что Украину с мая ждет трудная ситуация. По его словам, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдет в крупное наступление в Донбассе. При этом Россия будет применять "комплексный подход", утверждает глава ГУР, но его детали он отказался объяснять.