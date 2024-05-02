Рейтинг@Mail.ru
Не смогут сдержать. В США раскрыли, что последует за крахом ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/vsu-1943497163.html
Не смогут сдержать. В США раскрыли, что последует за крахом ВСУ
Не смогут сдержать. В США раскрыли, что последует за крахом ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
Не смогут сдержать. В США раскрыли, что последует за крахом ВСУ
В случае, если ВСУ и дальше не смогут отражать наступление российской армии, призывы к отправке военного контингента западных стран могут зазвучать с новой... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:16
2024-05-02T15:16
в мире
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В случае, если ВСУ и дальше не смогут отражать наступление российской армии, призывы к отправке военного контингента западных стран могут зазвучать с новой силой, передает Unherd."Число вариантов, доступных Киеву, сокращается с каждым днем: захват занятых российской армией территорий, что по-прежнему является стратегией Запада, не имеет смысла, а оборона тех рубежей, которые Украина еще удерживает, становится все более сложной задачей. Если потрепанные ВСУ не смогут в ближайшее время сдержать наступление России, призывы к прямому вмешательству Запада будут звучать все громче", — пишет издание.Отмечается, что ВСУ, справедливо обвиняя Запад в задержке помощи, во многом сами виноваты в патовой ситуации на фронте. Так, украинцы растратили огромное количество материальных и людских ресурсов в битвах за Артемовск и Авдеевку, а также до последнего пытались провести провальное контрнаступление. В результате армия истощена, а такие элитные подразделения, как 47-я механизированная бригада, абсолютно небоеспособны.Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC заявил, что Украину с мая ждет трудная ситуация. По его словам, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдет в крупное наступление в Донбассе. При этом Россия будет применять "комплексный подход", утверждает глава ГУР, но его детали он отказался объяснять.
https://ria.ru/20240502/vsu-1943469218.html
https://ria.ru/20240502/vsu-1943414044.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Не смогут сдержать. В США раскрыли, что последует за крахом ВСУ

Unherd: при крахе ВСУ могут зазвучать призывы к прямому вмешательству Запада

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В случае, если ВСУ и дальше не смогут отражать наступление российской армии, призывы к отправке военного контингента западных стран могут зазвучать с новой силой, передает Unherd.
"Число вариантов, доступных Киеву, сокращается с каждым днем: захват занятых российской армией территорий, что по-прежнему является стратегией Запада, не имеет смысла, а оборона тех рубежей, которые Украина еще удерживает, становится все более сложной задачей. Если потрепанные ВСУ не смогут в ближайшее время сдержать наступление России, призывы к прямому вмешательству Запада будут звучать все громче", — пишет издание.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Обрушится. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
Вчера, 13:32
Отмечается, что ВСУ, справедливо обвиняя Запад в задержке помощи, во многом сами виноваты в патовой ситуации на фронте. Так, украинцы растратили огромное количество материальных и людских ресурсов в битвах за Артемовск и Авдеевку, а также до последнего пытались провести провальное контрнаступление. В результате армия истощена, а такие элитные подразделения, как 47-я механизированная бригада, абсолютно небоеспособны.
Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC заявил, что Украину с мая ждет трудная ситуация. По его словам, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдет в крупное наступление в Донбассе. При этом Россия будет применять "комплексный подход", утверждает глава ГУР, но его детали он отказался объяснять.
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Солдат ВСУ раскрыл, какой ужас ждал его после возвращения с фронта
Вчера, 10:01
 
В миреУкраинаРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала