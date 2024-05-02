https://ria.ru/20240502/vsu-1943497163.html

Не смогут сдержать. В США раскрыли, что последует за крахом ВСУ

Не смогут сдержать. В США раскрыли, что последует за крахом ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024

Не смогут сдержать. В США раскрыли, что последует за крахом ВСУ

В случае, если ВСУ и дальше не смогут отражать наступление российской армии, призывы к отправке военного контингента западных стран могут зазвучать с новой... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:16

2024-05-02T15:16

2024-05-02T15:16

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украина

россия

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В случае, если ВСУ и дальше не смогут отражать наступление российской армии, призывы к отправке военного контингента западных стран могут зазвучать с новой силой, передает Unherd."Число вариантов, доступных Киеву, сокращается с каждым днем: захват занятых российской армией территорий, что по-прежнему является стратегией Запада, не имеет смысла, а оборона тех рубежей, которые Украина еще удерживает, становится все более сложной задачей. Если потрепанные ВСУ не смогут в ближайшее время сдержать наступление России, призывы к прямому вмешательству Запада будут звучать все громче", — пишет издание.Отмечается, что ВСУ, справедливо обвиняя Запад в задержке помощи, во многом сами виноваты в патовой ситуации на фронте. Так, украинцы растратили огромное количество материальных и людских ресурсов в битвах за Артемовск и Авдеевку, а также до последнего пытались провести провальное контрнаступление. В результате армия истощена, а такие элитные подразделения, как 47-я механизированная бригада, абсолютно небоеспособны.Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC заявил, что Украину с мая ждет трудная ситуация. По его словам, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдет в крупное наступление в Донбассе. При этом Россия будет применять "комплексный подход", утверждает глава ГУР, но его детали он отказался объяснять.

https://ria.ru/20240502/vsu-1943469218.html

https://ria.ru/20240502/vsu-1943414044.html

украина

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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины