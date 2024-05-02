https://ria.ru/20240502/vsu-1943478601.html

СМИ: украинские военные признали бесполезность насильно мобилизованных

СМИ: украинские военные признали бесполезность насильно мобилизованных - РИА Новости, 02.05.2024

СМИ: украинские военные признали бесполезность насильно мобилизованных

Украинские военные заявляют, что насильно мобилизованные новобранцы почти бесполезны для ВСУ, сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR). РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:10

2024-05-02T14:10

2024-05-02T14:10

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные заявляют, что насильно мобилизованные новобранцы почти бесполезны для ВСУ, сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR). Как заявил один из опрошенных журналистами портала украинских военных по имени Константин, те, кого принуждают к службе, менее полезны. "Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него не будет особой пользы", - приводит портал слова военного. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943076046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины