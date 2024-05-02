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Обрушится. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
Обрушится. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
Обрушится. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
Продвижение российской армии может перерасти в прорыв, подобного которому не было уже год, приводит Zeit слова австрийского полковника Маркуса Рейснера. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:32
2024-05-02T13:32
2024-05-02T13:32
в мире
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Продвижение российской армии может перерасти в прорыв, подобного которому не было уже год, приводит Zeit слова австрийского полковника Маркуса Рейснера."В худшем случае есть угроза локального обрушения украинского фронта", — заявил он.Военный подчеркнул, что помимо плачевного состояния оборонительных сооружений и нехватки боеприпасов и оружия, главной причиной кризиса ВСУ стала нехватка личного состава и доминирование в небе российской авиации. В этих условиях Украине надо готовиться к дальнейшему отводу войск, заключил Рейснер.На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.
https://ria.ru/20240502/vsu-1943414044.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Обрушится. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
Полковник Райснер: ВС России скоро могут совершить крупный прорыв