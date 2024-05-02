https://ria.ru/20240502/vsu-1943427538.html
В мехбригаде ВСУ заявили о потере всего костяка из-за отсутствия ресурсов
В мехбригаде ВСУ заявили о потере всего костяка из-за отсутствия ресурсов - РИА Новости, 02.05.2024
В мехбригаде ВСУ заявили о потере всего костяка из-за отсутствия ресурсов
В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, где прошли проверки из-за потери позиций, рассказали, что подразделение лишилось ключевых офицеров и сержантов... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:11
2024-05-02T11:11
2024-05-02T12:19
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, где прошли проверки из-за потери позиций, рассказали, что подразделение лишилось ключевых офицеров и сержантов из-за ошибок вышестоящего командования.По данным Associated Press, в середине марта бригаду направили в район Часова Яра. Как заявил агентству неназванный украинский военный, на месте солдат ожидали ямы, в которых еле-еле можно было спрятаться во время артобстрелов."Солдаты (во время обстрелов. — Прим. ред.) вылезали из ям и начинали рыть в сторону друг друга, чтобы была хоть какая-то связь между ними", — добавил он.Из-за отсутствия необходимой обороны бригада была вынуждена отступить. По данным военного, более 100 человек были убиты или пропали без вести."Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. <...> Мы потеряли весь костяк бригады", — подчеркнул он.В бригаде заявили, что у них не было ресурсов для выполнения поставленной задачи.Издание "Украинская правда" в середине апреля сообщало, что украинское военное командование начало проверки в 67-й бригаде после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра. По данным издания, одной из причин стали проблемы внутри подразделения. Командиры разделяли военнослужащих из "Правого сектора"* и тех, кто перевелся недавно. Последних называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, за неимением опыта они теряли позиции.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
В мехбригаде ВСУ заявили о потере всего костяка из-за отсутствия ресурсов
67-я мехбригада ВСУ заявила о потерях всего костяка из-за отсутствия ресурсов
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, где прошли проверки из-за потери позиций, рассказали, что подразделение лишилось ключевых офицеров и сержантов из-за ошибок вышестоящего командования.
По данным Associated Press, в середине марта бригаду направили в район Часова Яра. Как заявил агентству неназванный украинский военный, на месте солдат ожидали ямы, в которых еле-еле можно было спрятаться во время артобстрелов.
"Солдаты (во время обстрелов. — Прим. ред.) вылезали из ям и начинали рыть в сторону друг друга, чтобы была хоть какая-то связь между ними", — добавил он.
Из-за отсутствия необходимой обороны бригада была вынуждена отступить. По данным военного, более 100 человек были убиты или пропали без вести.
"Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. <...> Мы потеряли весь костяк бригады", — подчеркнул он.
В бригаде заявили, что у них не было ресурсов для выполнения поставленной задачи.
Издание "Украинская правда" в середине апреля сообщало, что украинское военное командование начало проверки в 67-й бригаде после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра. По данным издания, одной из причин стали проблемы внутри подразделения. Командиры разделяли военнослужащих из "Правого сектора
"* и тех, кто перевелся недавно. Последних называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, за неимением опыта они теряли позиции.
* Запрещенная в России экстремистская организация.