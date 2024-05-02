https://ria.ru/20240502/vsu-1943427538.html

В мехбригаде ВСУ заявили о потере всего костяка из-за отсутствия ресурсов

В мехбригаде ВСУ заявили о потере всего костяка из-за отсутствия ресурсов - РИА Новости, 02.05.2024

В мехбригаде ВСУ заявили о потере всего костяка из-за отсутствия ресурсов

В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, где прошли проверки из-за потери позиций, рассказали, что подразделение лишилось ключевых офицеров и сержантов... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:11

2024-05-02T11:11

2024-05-02T12:19

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, где прошли проверки из-за потери позиций, рассказали, что подразделение лишилось ключевых офицеров и сержантов из-за ошибок вышестоящего командования.По данным Associated Press, в середине марта бригаду направили в район Часова Яра. Как заявил агентству неназванный украинский военный, на месте солдат ожидали ямы, в которых еле-еле можно было спрятаться во время артобстрелов."Солдаты (во время обстрелов. — Прим. ред.) вылезали из ям и начинали рыть в сторону друг друга, чтобы была хоть какая-то связь между ними", — добавил он.Из-за отсутствия необходимой обороны бригада была вынуждена отступить. По данным военного, более 100 человек были убиты или пропали без вести."Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. <...> Мы потеряли весь костяк бригады", — подчеркнул он.В бригаде заявили, что у них не было ресурсов для выполнения поставленной задачи.Издание "Украинская правда" в середине апреля сообщало, что украинское военное командование начало проверки в 67-й бригаде после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра. По данным издания, одной из причин стали проблемы внутри подразделения. Командиры разделяли военнослужащих из "Правого сектора"* и тех, кто перевелся недавно. Последних называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, за неимением опыта они теряли позиции.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943111059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия