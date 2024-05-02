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Солдат ВСУ раскрыл, какой ужас ждал его после возвращения с фронта - РИА Новости, 02.05.2024
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10:01 02.05.2024 (обновлено: 10:53 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/vsu-1943414044.html
Солдат ВСУ раскрыл, какой ужас ждал его после возвращения с фронта
Солдат ВСУ раскрыл, какой ужас ждал его после возвращения с фронта - РИА Новости, 02.05.2024
Солдат ВСУ раскрыл, какой ужас ждал его после возвращения с фронта
Государство не помогает ветеранам ВСУ и бросает их на произвол судьбы, рассказал France info ушедший на пенсию по инвалидности военнослужащий. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:01
2024-05-02T10:53
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Государство не помогает ветеранам ВСУ и бросает их на произвол судьбы, рассказал France info ушедший на пенсию по инвалидности военнослужащий."Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты становишься инвалидом, то никому до тебя нет дела", — пожаловался он.На фронте Александр получил ранение спинного мозга, из-за чего навсегда потерял возможность ходить. Для облегчения непрекращающейся боли ветерану нужен нейростимулятор стоимостью 17 000 евро, но государство не собирается помогать, приводятся в статье его слова.Украина оказалась не готова к множеству случаев, подобных проблеме Александра – в результате ветераны боевых действий, ставшие инвалидами, живут в нищете, заключил собеседник FI.Осенью украинский ветеранский фонд министерства по делам ветеранов Украины провел опрос, по результатам которого более 60% ветеранов на Украине считают, что государство не выполняет перед ними свои обязательства.Читайте в Дзен: "Объявил войну": в США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена. Он решил бросить России новый вызовКлючевой город: Зеленского предупредили о катастрофе на фронте. Российская армия ударит по самой важной позиции ВСУ
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Солдат ВСУ раскрыл, какой ужас ждал его после возвращения с фронта

Ветеран ВСУ: Украина бросает ветеранов-инвалидов на произвол судьбы

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Государство не помогает ветеранам ВСУ и бросает их на произвол судьбы, рассказал France info ушедший на пенсию по инвалидности военнослужащий.
"Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты становишься инвалидом, то никому до тебя нет дела", — пожаловался он.
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На фронте Александр получил ранение спинного мозга, из-за чего навсегда потерял возможность ходить. Для облегчения непрекращающейся боли ветерану нужен нейростимулятор стоимостью 17 000 евро, но государство не собирается помогать, приводятся в статье его слова.
Украина оказалась не готова к множеству случаев, подобных проблеме Александра – в результате ветераны боевых действий, ставшие инвалидами, живут в нищете, заключил собеседник FI.
Осенью украинский ветеранский фонд министерства по делам ветеранов Украины провел опрос, по результатам которого более 60% ветеранов на Украине считают, что государство не выполняет перед ними свои обязательства.
Читайте в Дзен: "Объявил войну": в США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена. Он решил бросить России новый вызов
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