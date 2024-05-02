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Директор от России прокомментировал министерские встречи МВФ и ВБ - РИА Новости, 02.05.2024
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08:36 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/vstrechi-1943402737.html
Директор от России прокомментировал министерские встречи МВФ и ВБ
Директор от России прокомментировал министерские встречи МВФ и ВБ - РИА Новости, 02.05.2024
Директор от России прокомментировал министерские встречи МВФ и ВБ
Настолько отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в этом году, никогда раньше не было, заявил в РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:36
2024-05-02T08:36
россия
алексей можин
антон силуанов
мвф
всемирный банк
экономика
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Настолько отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в этом году, никогда раньше не было, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то я бы сказал, что настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда", - сообщил он, оценивая прошедшие в апреле весенние министерские встречи в Вашингтоне. Как пояснил Можин, российской делегации не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК), объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от России. "В результате мы были лишены возможности вообще что-то сказать. Например, если бы прозвучали нападки на Россию в выступлениях других участников, мы не смогли бы на них ответить. Но их, к счастью, не прозвучало", - подчеркнул исполнительный директор, добавив, что министр финансов РФ Антон Силуанов "очень хорошо выступал по видеообращению".
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россия, алексей можин, антон силуанов, мвф, всемирный банк, экономика
Россия, Алексей Можин, Антон Силуанов, МВФ, Всемирный банк, Экономика
Директор от России прокомментировал министерские встречи МВФ и ВБ

Директор от России Можин назвал министерские встречи МВФ и ВБ отвратительными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Настолько отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в этом году, никогда раньше не было, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
«
"Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то я бы сказал, что настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда", - сообщил он, оценивая прошедшие в апреле весенние министерские встречи в Вашингтоне.
Как пояснил Можин, российской делегации не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК), объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от России.
"В результате мы были лишены возможности вообще что-то сказать. Например, если бы прозвучали нападки на Россию в выступлениях других участников, мы не смогли бы на них ответить. Но их, к счастью, не прозвучало", - подчеркнул исполнительный директор, добавив, что министр финансов РФ Антон Силуанов "очень хорошо выступал по видеообращению".
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