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Директор от России прокомментировал министерские встречи МВФ и ВБ

Директор от России прокомментировал министерские встречи МВФ и ВБ - РИА Новости, 02.05.2024

Директор от России прокомментировал министерские встречи МВФ и ВБ

Настолько отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в этом году, никогда раньше не было, заявил в РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:36

2024-05-02T08:36

2024-05-02T08:36

россия

алексей можин

антон силуанов

мвф

всемирный банк

экономика

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Настолько отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в этом году, никогда раньше не было, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то я бы сказал, что настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда", - сообщил он, оценивая прошедшие в апреле весенние министерские встречи в Вашингтоне. Как пояснил Можин, российской делегации не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК), объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от России. "В результате мы были лишены возможности вообще что-то сказать. Например, если бы прозвучали нападки на Россию в выступлениях других участников, мы не смогли бы на них ответить. Но их, к счастью, не прозвучало", - подчеркнул исполнительный директор, добавив, что министр финансов РФ Антон Силуанов "очень хорошо выступал по видеообращению".

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, алексей можин, антон силуанов, мвф, всемирный банк, экономика