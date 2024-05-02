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США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз

США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз - РИА Новости, 02.05.2024

США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз

Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:23

2024-05-02T08:23

2024-05-02T08:52

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США при выдаче виз, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин."Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств", - сообщил он.По словам исполнительного директора, в приемлемые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина вовремя не дали никому. В результате американское посольство в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже шла, а командировки были отменены."Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана", - подчеркнул Можин.Он добавил, что подобное является проявлением "откровенного садизма со стороны Вашингтона"."Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные", - резюмировал Можин.

https://ria.ru/20240316/antonov-1933394678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), брикс, экономика