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США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз
США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз - РИА Новости, 02.05.2024
США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз
Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:23
2024-05-02T08:23
2024-05-02T08:52
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США при выдаче виз, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин."Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств", - сообщил он.По словам исполнительного директора, в приемлемые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина вовремя не дали никому. В результате американское посольство в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже шла, а командировки были отменены."Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана", - подчеркнул Можин.Он добавил, что подобное является проявлением "откровенного садизма со стороны Вашингтона"."Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные", - резюмировал Можин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), брикс, экономика
США, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС, Экономика
США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз
Можин: главы Минфина и ЦБ РФ не приехали на встречи МВФ и ВБ из-за невыдачи виз