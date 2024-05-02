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США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз - РИА Новости, 02.05.2024
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08:23 02.05.2024 (обновлено: 08:52 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/vstrecha-1943402208.html
США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз
США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз - РИА Новости, 02.05.2024
США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз
Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:23
2024-05-02T08:52
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министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
брикс
экономика
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США при выдаче виз, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин."Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств", - сообщил он.По словам исполнительного директора, в приемлемые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина вовремя не дали никому. В результате американское посольство в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже шла, а командировки были отменены."Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана", - подчеркнул Можин.Он добавил, что подобное является проявлением "откровенного садизма со стороны Вашингтона"."Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные", - резюмировал Можин.
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сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), брикс, экономика
США, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС, Экономика
США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз

Можин: главы Минфина и ЦБ РФ не приехали на встречи МВФ и ВБ из-за невыдачи виз

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США при выдаче виз, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств", - сообщил он.
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По словам исполнительного директора, в приемлемые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина вовремя не дали никому. В результате американское посольство в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже шла, а командировки были отменены.
"Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана", - подчеркнул Можин.
Он добавил, что подобное является проявлением "откровенного садизма со стороны Вашингтона".
"Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные", - резюмировал Можин.
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