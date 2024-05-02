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"Объявил войну". В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена - РИА Новости, 02.05.2024
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01:40 02.05.2024
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"Объявил войну". В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена
"Объявил войну". В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена - РИА Новости, 02.05.2024
"Объявил войну". В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена
Подписав закон о конфискации замороженных активов России в пользу Киева, Байден объявил экономическую войну России, заявил американский журналист Клейтон Моррис РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T01:40
2024-05-02T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Подписав закон о конфискации замороженных активов России в пользу Киева, Байден объявил экономическую войну России, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted."Закон REPO, возможно, более важен (чем пакет помощи Украине. — Прим. ред.) и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России", — сказал он.Журналист предупредил, что Штаты собираются финансировать изъятыми у России средствами самую коррумпированную страну в Европе. По его словам, даже Госдепартамент США в своих отчетах уже не стесняется признавать нарушения прав человека и коррупцию, лежащие в основе украинского государства."Это беспрецедентный шаг, и это явное объявление войны. &lt;...&gt; Ничего хорошего из этого не выйдет", — заключил Моррис.Ранее Байден в подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240427/aktivy-1942729200.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, государственный департамент сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Государственный департамент США, Европа
"Объявил войну". В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена

Журналист Моррис: закон о REPO означает экономическую войну с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Подписав закон о конфискации замороженных активов России в пользу Киева, Байден объявил экономическую войну России, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.
"Закон REPO, возможно, более важен (чем пакет помощи Украине. — Прим. ред.) и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России", — сказал он.
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Журналист предупредил, что Штаты собираются финансировать изъятыми у России средствами самую коррумпированную страну в Европе. По его словам, даже Госдепартамент США в своих отчетах уже не стесняется признавать нарушения прав человека и коррупцию, лежащие в основе украинского государства.
«
"Это беспрецедентный шаг, и это явное объявление войны. <...> Ничего хорошего из этого не выйдет", — заключил Моррис.
Ранее Байден в подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденГосударственный департамент СШАЕвропа
 
 
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