https://ria.ru/20240502/voyna-1943385219.html

"Объявил войну". В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена

"Объявил войну". В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена - РИА Новости, 02.05.2024

"Объявил войну". В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена

Подписав закон о конфискации замороженных активов России в пользу Киева, Байден объявил экономическую войну России, заявил американский журналист Клейтон Моррис РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T01:40

2024-05-02T01:40

2024-05-02T01:40

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Подписав закон о конфискации замороженных активов России в пользу Киева, Байден объявил экономическую войну России, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted."Закон REPO, возможно, более важен (чем пакет помощи Украине. — Прим. ред.) и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России", — сказал он.Журналист предупредил, что Штаты собираются финансировать изъятыми у России средствами самую коррумпированную страну в Европе. По его словам, даже Госдепартамент США в своих отчетах уже не стесняется признавать нарушения прав человека и коррупцию, лежащие в основе украинского государства."Это беспрецедентный шаг, и это явное объявление войны. <...> Ничего хорошего из этого не выйдет", — заключил Моррис.Ранее Байден в подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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https://ria.ru/20240429/rossiya-1943018278.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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