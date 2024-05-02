https://ria.ru/20240502/vino-1943395890.html

Роскачество представило рейтинг отечественных органических вин

Роскачество представило рейтинг отечественных органических вин - РИА Новости, 02.05.2024

Роскачество представило рейтинг отечественных органических вин

В России впервые представлен рейтинг отечественных органических вин, в рамках проекта "Винный гид России" было исследовано более 30 образцов, рассказали РИА... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T06:02

2024-05-02T06:02

2024-05-02T06:02

россия

новороссийск

краснодарский край

елена саратцева

роскачество

евросоюз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В России впервые представлен рейтинг отечественных органических вин, в рамках проекта "Винный гид России" было исследовано более 30 образцов, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Отмечается, что с 2016 года в России действует ГОСТ "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации". Однако первые вина, произведенные из винограда, выращенного на принципах органического производства, в значительных объемах на отечественном рынке начали появляться лишь 2-3 года назад. "В соответствии со стандартом, органическое виноградарство должно сохранять и улучшать плодородие почв, сохранять биологическое разнообразие, не используя вещества, способные нанести вред окружающей среде. При производстве вина "органик" нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. В последних поправках к ГОСТ приняты нормы по содержанию серы, более жесткие чем в винодельческих странах ЕС", - пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. В целом для "первого исследования вин органического происхождения" эксперты Роскачества приобрели в магазинах 34 наименования вин разных типов, произведенных из винограда с сертификатом "органик" от шести торговых марок: "Андрюс Юцис", "Бюрнье", М2, Aya, "Павел Швец" (Uppa Winery), Villa di Alma. Среди образцов было 17 красных, 13 белых и 4 розовых вина. Так, красные вина в исследовании получили более высокие оценки, чем белые и розовые. Тройка лучших и в красных, и в белых – у вин с органического виноградника "Бюрнье" из Новороссийска (Краснодарский край). Лучшим вином в категории "розе" стал Пино Нуар Андрюса Юциса (Крым). "Винный гид России" – это ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

https://ria.ru/20240428/vino-1942943332.html

https://ria.ru/20240409/vino-1938856143.html

россия

новороссийск

краснодарский край

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россия, новороссийск, краснодарский край, елена саратцева, роскачество, евросоюз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика