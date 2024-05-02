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Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России

Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России - РИА Новости, 02.05.2024

Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России

Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов в европейской части России 3-5 мая, сообщил РИА Новости РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:36

2024-05-02T14:36

2024-05-02T14:48

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роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов в европейской части России 3-5 мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Росгидромет выпускает штормовое предупреждение. Сейчас все опасные явления на европейской территории страны связаны с резким понижением температуры… Завтра уже воздушные массы будут с северо-востока, из приполярных регионов. В ночные и утренние часы 3 мая ожидаются заморозки", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что в Костромской области прогнозируются заморозки до минус 6, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях - до минус 3, в Рязанской области - до минус 2, в Московской и Калужской областях - до минус 1. "4-5 мая заморозки будут от 0 до минус 3 градусов даже в Астраханской области и в Калмыкии", - добавил синоптик. Также, по его словам, 3-5 мая в Тамбовской, Воронежской, Ростовской областях ожидаются заморозки до минус 5 градусов, во всем Приволжском федеральном округе - до минус 6 градусов.

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