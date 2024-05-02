Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 02.05.2024 (обновлено: 14:48 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/vilfand-1943485777.html
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России - РИА Новости, 02.05.2024
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России
Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов в европейской части России 3-5 мая, сообщил РИА Новости РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:36
2024-05-02T14:48
общество
россия
костромская область
владимирская область
роман вильфанд
гидрометцентр
рязанская область
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/69/1558996949_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_038ba0bd9e05d1b149112f008ed1691b.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов в европейской части России 3-5 мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Росгидромет выпускает штормовое предупреждение. Сейчас все опасные явления на европейской территории страны связаны с резким понижением температуры… Завтра уже воздушные массы будут с северо-востока, из приполярных регионов. В ночные и утренние часы 3 мая ожидаются заморозки", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что в Костромской области прогнозируются заморозки до минус 6, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях - до минус 3, в Рязанской области - до минус 2, в Московской и Калужской областях - до минус 1. "4-5 мая заморозки будут от 0 до минус 3 градусов даже в Астраханской области и в Калмыкии", - добавил синоптик. Также, по его словам, 3-5 мая в Тамбовской, Воронежской, Ростовской областях ожидаются заморозки до минус 5 градусов, во всем Приволжском федеральном округе - до минус 6 градусов.
https://ria.ru/20240501/dozhdi-1943344453.html
россия
костромская область
владимирская область
рязанская область
калужская область
астраханская область
ростовская область
тамбовская область
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/69/1558996949_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_d7f89391446dd1a54e56b4beee3b8b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, костромская область, владимирская область, роман вильфанд, гидрометцентр, рязанская область, калужская область, астраханская область, ростовская область, погода, тамбовская область, воронежская область
Общество, Россия, Костромская область, Владимирская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Рязанская область, Калужская область, Астраханская область, Ростовская область, Погода, Тамбовская область, Воронежская область
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России

Вильфанд: в европейской части России 3-5 мая ожидаются заморозки до минус шести

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрохожие переходят дорогу в Костроме
Прохожие переходят дорогу в Костроме - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Прохожие переходят дорогу в Костроме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов в европейской части России 3-5 мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Росгидромет выпускает штормовое предупреждение. Сейчас все опасные явления на европейской территории страны связаны с резким понижением температуры… Завтра уже воздушные массы будут с северо-востока, из приполярных регионов. В ночные и утренние часы 3 мая ожидаются заморозки", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в Костромской области прогнозируются заморозки до минус 6, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях - до минус 3, в Рязанской области - до минус 2, в Московской и Калужской областях - до минус 1.
"4-5 мая заморозки будут от 0 до минус 3 градусов даже в Астраханской области и в Калмыкии", - добавил синоптик.
Также, по его словам, 3-5 мая в Тамбовской, Воронежской, Ростовской областях ожидаются заморозки до минус 5 градусов, во всем Приволжском федеральном округе - до минус 6 градусов.
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
1 мая, 17:45
 
ОбществоРоссияКостромская областьВладимирская областьРоман ВильфандГидрометцентрРязанская областьКалужская областьАстраханская областьРостовская областьПогодаТамбовская областьВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала