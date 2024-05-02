https://ria.ru/20240502/vezd-1943507983.html

В Молдавии задержали шесть украинцев за незаконный въезд в страну

В Молдавии задержали шесть украинцев за незаконный въезд в страну - РИА Новости, 02.05.2024

В Молдавии задержали шесть украинцев за незаконный въезд в страну

Пограничная полиция Молдавии сообщила, что задержала шестерых граждан Украины, которые пытались незаконно въехать в республику. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:51

2024-05-02T15:51

2024-05-02T15:54

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КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщила, что задержала шестерых граждан Украины, которые пытались незаконно въехать в республику. "Задержано шесть граждан Украины, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны. По их словам, каждый из них заплатил по 4 тысячи долларов организаторам перехода", - отметили в пограничном ведомстве. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

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в мире, украина, молдавия