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В Молдавии задержали шесть украинцев за незаконный въезд в страну - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 02.05.2024 (обновлено: 15:54 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/vezd-1943507983.html
В Молдавии задержали шесть украинцев за незаконный въезд в страну
В Молдавии задержали шесть украинцев за незаконный въезд в страну - РИА Новости, 02.05.2024
В Молдавии задержали шесть украинцев за незаконный въезд в страну
Пограничная полиция Молдавии сообщила, что задержала шестерых граждан Украины, которые пытались незаконно въехать в республику. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:51
2024-05-02T15:54
специальная военная операция на украине
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КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщила, что задержала шестерых граждан Украины, которые пытались незаконно въехать в республику. "Задержано шесть граждан Украины, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны. По их словам, каждый из них заплатил по 4 тысячи долларов организаторам перехода", - отметили в пограничном ведомстве. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
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в мире, украина, молдавия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Молдавия
В Молдавии задержали шесть украинцев за незаконный въезд в страну

Погранполиция Молдавии задержала 6 граждан Украины за незаконный въезд в страну

© РИА Новости / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщила, что задержала шестерых граждан Украины, которые пытались незаконно въехать в республику.
"Задержано шесть граждан Украины, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны. По их словам, каждый из них заплатил по 4 тысячи долларов организаторам перехода", - отметили в пограничном ведомстве.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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