https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

США попали в нефтяную ловушку собственных санкций

США попали в нефтяную ловушку собственных санкций - РИА Новости, 02.05.2024

США попали в нефтяную ловушку собственных санкций

До выборов в Соединенных Штатах еще полгода, а тенденции на внутреннем рынке энергоносителей активно работают против действующего президента. В социальных сетях РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:00

2024-05-02T08:00

2024-05-02T11:11

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До выборов в Соединенных Штатах еще полгода, а тенденции на внутреннем рынке энергоносителей активно работают против действующего президента. В социальных сетях и средствах массовой информации все чаще появляются заметки о непомерно высоких ценах на автомобильное топливо. Во множестве видеороликов американцы снимают информационные табло местных заправочных станций, возмущаясь, что бензин 95-й марки стоит в районе 7,5 доллара за галлон, или — в пересчете на более понятные нам величины — 181 рубль за литр.То, что сие не пропагандистская агитка от студии "Мосфильм", подтверждает и издание Bloomberg. Там пишут, что с начала года автомобильный бензин и особенно дизель (самый популярный вид топлива в США) подорожали как минимум на 18 процентов, а ценовой потолок застыл, даже не думая откатываться назад. Авторы приводят множество оправданий в пользу действующей администрации Белого дома, но общая суть состоит в том, что Вашингтон начал пожинать плоды своей политики — внешней и внутренней.Многих удивляла довольно мягкая политика Соединенных Штатов по отношению к Ирану на протяжении последних нескольких лет. Америка настолько явно уклонялась от прямого конфликта с йеменскими хуситами, за спиной которых, не скрываясь, стоит Тегеран, что не заметить это мог только слепой. Венесуэла и вовсе сошла со страниц американской прессы и из пресс-релизов Белого дома, хотя еще пару лет назад Каракас вполне мог посоперничать с Москвой за звание главной страшилки для американского обывателя.Внимание широкой публики старательно переключалось на другие вопросы, благо начался вооруженный конфликт на Украине, и вся американская махина дезинформации и пропаганды привычно бросилась писать и снимать про ужасных русских, вновь угрожающих истинной демократии. Этот нехитрый перевод внимания позволил режиму Байдена балансировать между внешним и внутренним рынками нефти и нефтепродуктов, удерживая цены на топливо внутри страны на приемлемых значениях. Но затем случился конфликт в секторе Газа. И хотя сами Штаты все так же демонстрировали чудеса внешнеполитической гибкости, избегая лобового столкновения с кем-либо на переполненном нефтью Ближнем Востоке, игра вышла из-под контроля и стала развиваться по собственному сценарию. Иран и йеменские хуситы продолжают бить по всем кораблям и танкерам, перевозящим грузы в интересах Израиля, а Саудовская Аравия и прочие страны ОПЕК проигнорировали призывы Вашингтона нарастить добычу, чтобы уменьшить колебания стоимости бочки черного золота.В результате бочка эталонной Brent торгуется стабильно выше 80 долларов за баррель, а США, ранее вычерпавшие более половины своего стратегического резерва с той же целью удержания внутренних цен на бензин и дизель, больше не имеют рычагов воздействия на внутренних производителей. Американские издания пишут, что в стране наблюдается парадоксальная ситуация, когда одновременно снижается спрос на автомобильное топливо, что заставляет нефтеперерабатывающие компании вновь и вновь повышать цены. Это еще больше убивает спрос, а маржинальность бизнеса по производству и реализации топлива снижается.Не очень ладно и на внутреннем фронте — в том плане, что Байден и Демпартия традиционно выступают проводниками модной экологической повестки. Только за последние месяцы Белый дом ввел запрет на новое бурение на шельфе северного моря Бофорта, резко урезал добычу углеводородов в пределах национального заповедника и законодательно обложил инвестиции в сектор традиционной энергетики таким количеством условий и налогов, что местные нефтяники, газовики и угольщики открыто говорят: дальнейшее развитие ТЭК под большим вопросом.Вдобавок к сугубо внутренним проблемам прилагается кислая вишенка от ключевых геополитических противников.В британском парламенте на днях заслушивался доклад Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев, куда входят 12 страховых ассоциаций. По состоянию на конец 2022 года, когда были введены первые ценовые потолки на российскую нефть, эти организации обеспечивали страхование 87 процентов товаров, перевозимых морем. Именно эти ассоциации являлись главным инструментом прямого шантажа любого судовладельца, осмелившегося перевозить российскую нефть. Британские союзники Вашингтона были свято уверены, что их диктат не имеет альтернатив, и сейчас пребывают в состоянии легкого диссонанса, так как к началу мая 2024-го более 800 судов, львиную долю из которых составляют нефтеналивные танкеры, перестали пользоваться их услугами. Британские страховщики из-за этого несут крупные убытки в виде недополученной прибыли. Их точный размер не озвучивается, но в самом докладе с явным сожалением упоминается, что страховые ассоциации могли бы не только избежать финансовых потерь, но и дополнительно хорошо заработать, обеспечивая работу судов "Совкомфлота". Вместо этого по требованию американского Министерства финансов были введены уже упомянутые санкции "ценового потолка" — и случилось то, что случилось.Примечательна реакция американских властей, которые не могут заткнуть бурный поток информационного возмущения и отрицать ухудшение ситуации на внутреннем рынке топлива. Потому в бой брошены батальоны штатных писак, использующих классические приемы перевирания фактов, но чаще всего в ход идет хорошо известный психологам алгоритм отзеркаливания. Не успели рядовые американцы вдоволь повозмущаться рекордными ценами на автомобильное топливо, как издание Politico опубликовало просто хрестоматийную агитку, где можно легко заменить "Путин" на "Байден", а "Россия" на "США". И получится описание текущей реальности внутри самих Штатов.Судите сами.Авторы пишут, что дешевое автомобильное топливо — это ключевой инструмент президента Путина, посредством которого он завоевывает симпатии населения. Зачем это Путину, который разгромно победил на выборах, читателю не объясняют. Также в многозначительно-мрачной манере сообщается, что цены на бензин и дизель в России с начала года выросли на 20 процентов, из которых десять пришлись только на последнюю неделю, что с точностью до копейки повторяет американские тренды. Старательно заминается тот факт, что Россия находится под рекордными санкциями, но бензин для населения все равно стоит почти в четыре раза дешевле, чем в США. То есть при сравнении уровня дохода населения с учетом паритета покупательной способности, размеров налогов, стоимости базовой продуктовой корзины и еще ряда ключевых параметров получается, что рядовой американец живет не намного лучше среднестатистического россиянина. Если вообще лучше.Пусть вас не удивляет переход повествования с тенденций внутреннего американского рынка топлива на информационно-психологические приемы. Давно понятно, что само существование России для коллективного Запада — это серьезная проблема, которую они никак не могут решить. Победить на поле боя они не могут: самим страшно, а украинцы потихоньку заканчиваются. И потому в ход все чаще будут идти приемы накачки у нас внутреннего недовольства с прицелом на рост протестных, а еще лучше сепаратистских настроений. Глупо отрицать тот факт, что в России довольно высокая инфляция, наблюдается рост цен на продукты питания и топливо. Изменения эти неприятны, но не критичны — по крайней мере людей в гипермаркетах и автомобилей на дорогах меньше не стало. Потому в следующий раз, читая о том, как в России все плохо, помните, что вам, возможно, просто пересказывают чужие реалии.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

https://ria.ru/20240328/gaz-1936275335.html

https://ria.ru/20240327/neft-1935883317.html

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аналитика, россия, сша, цены на нефть, brent, опек, владимир путин