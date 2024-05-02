https://ria.ru/20240502/uroven-1943571275.html

Вода в реке Ишим в селе Викулово за день поднялась до 1144 сантиметров

Вода в реке Ишим в селе Викулово за день поднялась до 1144 сантиметров - РИА Новости, 02.05.2024

Вода в реке Ишим в селе Викулово за день поднялась до 1144 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за день поднялся на 15 сантиметров и к 22.00 (20.00 мск) достиг 1144 сантиметров, РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T20:56

2024-05-02T20:56

2024-05-02T20:57

происшествия

тюменская область

ишим (река)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 2 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за день поднялся на 15 сантиметров и к 22.00 (20.00 мск) достиг 1144 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 144 сантиметра. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово – 1129 сантиметров (критический 1000 см), на 22.00 (20.00 мск) – 1144 сантиметра, плюс 15 сантиметров к утру. Днем в четверг губернатор Александр Моор сообщил, что Викулово переживает мощнейший паводок за свою историю, подъем воды может идти еще примерно неделю и, возможно, достигнет максимального прогнозного уровня в 12 метров. В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.

https://ria.ru/20240502/pavodok-1943405083.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024