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В ВСУ рассказали, что мешает строить оборонительные укрепления - РИА Новости, 02.05.2024
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12:53 02.05.2024 (обновлено: 12:54 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukrepleniya-1943456643.html
В ВСУ рассказали, что мешает строить оборонительные укрепления
В ВСУ рассказали, что мешает строить оборонительные укрепления - РИА Новости, 02.05.2024
В ВСУ рассказали, что мешает строить оборонительные укрепления
Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка соответствующей техники и бюрократических проволочек, передает агентство... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:53
2024-05-02T12:54
в мире
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка соответствующей техники и бюрократических проволочек, передает агентство Associated Press со ссылкой на украинских военных и чиновников. "Непрекращающиеся российские обстрелы, недостаток оборудования и парализующая бюрократия мешают строительству (оборонительных линий)", - говорится в сообщении. По мнению украинских военных, возведение укреплений следовало бы начать в прошлом году. Однако командир 47-й бригады ВСУ Александр заявил, что ранее многие не считали необходимым подготовку линий обороны, поскольку не ожидали российского наступления. По данным агентства, украинские солдаты на фронте вынуждены одновременно сражаться и рыть траншеи. Неназванный военный из инженерных войск Украины рассказал, что, когда они приступили к возведению укреплений в октябре, у его подразделения было лишь оборудование 1960-х годов и лопаты. Отмечается, что компании, содействующие подготовке обороны, для экономии времени получают контракты без предварительного проведения тендера. При этом подрядчики вынуждены связаться с несколькими чиновниками, чтобы получить финансирование, пишет Ассошиэйтед Пресс. По словам неназванного владельца компании, поставляющей бетон для укреплений, некоторые региональные чиновники говорят о несуществующих достижениях в строительстве фортификационных сооружений. "Я видел цифры. И, зная то, что я знаю о поставках, я знаю, что они не могут быть правдой", - добавил он. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что кабмин Украины с начала года выделил почти 1 миллиард долларов на строительство фортификационных сооружений.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943433125.html
https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ВСУ рассказали, что мешает строить оборонительные укрепления

AP: ВСУ испытывают трудности с возведением укреплений из-за недостатка техники

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка соответствующей техники и бюрократических проволочек, передает агентство Associated Press со ссылкой на украинских военных и чиновников.
"Непрекращающиеся российские обстрелы, недостаток оборудования и парализующая бюрократия мешают строительству (оборонительных линий)", - говорится в сообщении.
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По мнению украинских военных, возведение укреплений следовало бы начать в прошлом году. Однако командир 47-й бригады ВСУ Александр заявил, что ранее многие не считали необходимым подготовку линий обороны, поскольку не ожидали российского наступления.
По данным агентства, украинские солдаты на фронте вынуждены одновременно сражаться и рыть траншеи. Неназванный военный из инженерных войск Украины рассказал, что, когда они приступили к возведению укреплений в октябре, у его подразделения было лишь оборудование 1960-х годов и лопаты. Отмечается, что компании, содействующие подготовке обороны, для экономии времени получают контракты без предварительного проведения тендера. При этом подрядчики вынуждены связаться с несколькими чиновниками, чтобы получить финансирование, пишет Ассошиэйтед Пресс.
По словам неназванного владельца компании, поставляющей бетон для укреплений, некоторые региональные чиновники говорят о несуществующих достижениях в строительстве фортификационных сооружений. "Я видел цифры. И, зная то, что я знаю о поставках, я знаю, что они не могут быть правдой", - добавил он.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что кабмин Украины с начала года выделил почти 1 миллиард долларов на строительство фортификационных сооружений.
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