https://ria.ru/20240502/ukrepleniya-1943456643.html

В ВСУ рассказали, что мешает строить оборонительные укрепления

В ВСУ рассказали, что мешает строить оборонительные укрепления - РИА Новости, 02.05.2024

В ВСУ рассказали, что мешает строить оборонительные укрепления

Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка соответствующей техники и бюрократических проволочек, передает агентство... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:53

2024-05-02T12:53

2024-05-02T12:54

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка соответствующей техники и бюрократических проволочек, передает агентство Associated Press со ссылкой на украинских военных и чиновников. "Непрекращающиеся российские обстрелы, недостаток оборудования и парализующая бюрократия мешают строительству (оборонительных линий)", - говорится в сообщении. По мнению украинских военных, возведение укреплений следовало бы начать в прошлом году. Однако командир 47-й бригады ВСУ Александр заявил, что ранее многие не считали необходимым подготовку линий обороны, поскольку не ожидали российского наступления. По данным агентства, украинские солдаты на фронте вынуждены одновременно сражаться и рыть траншеи. Неназванный военный из инженерных войск Украины рассказал, что, когда они приступили к возведению укреплений в октябре, у его подразделения было лишь оборудование 1960-х годов и лопаты. Отмечается, что компании, содействующие подготовке обороны, для экономии времени получают контракты без предварительного проведения тендера. При этом подрядчики вынуждены связаться с несколькими чиновниками, чтобы получить финансирование, пишет Ассошиэйтед Пресс. По словам неназванного владельца компании, поставляющей бетон для укреплений, некоторые региональные чиновники говорят о несуществующих достижениях в строительстве фортификационных сооружений. "Я видел цифры. И, зная то, что я знаю о поставках, я знаю, что они не могут быть правдой", - добавил он. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что кабмин Украины с начала года выделил почти 1 миллиард долларов на строительство фортификационных сооружений.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943433125.html

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины