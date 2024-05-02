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Уже к осени. На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943546701.html
Уже к осени. На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР
Уже к осени. На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.05.2024
Уже к осени. На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР
Российские войска могут выйти на административные границы ДНР и ЛНР уже этой осенью, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:28
2024-05-02T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские войска могут выйти на административные границы ДНР и ЛНР уже этой осенью, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту*."Если тактический прорыв в Очеретино перейдет на оперативный уровень, это для нас очень тревожно. Это как раз иллюстрация того, что фронт трещит &lt;…&gt;. А если оно дальше будет набирать эффект снежного кома, начнется сворачивание фронта — тогда, собственно, россияне могут выйти к осени на границы Донецкой и Луганской области (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) полностью", —спрогнозировал он.Аналитик предупредил, что сохранение существующих тенденций приведет не только к потере Украиной Донбасса, но и создаст угрозу для Днепропетровской области."Пока все выглядит грустно для нас", — заключил эксперт.На прошлой неделе глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240502/kiev-1943525997.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Уже к осени. На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР

Золотарев: Россия может выйти на границы ДНР и ЛНР этой осенью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские войска могут выйти на административные границы ДНР и ЛНР уже этой осенью, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Если тактический прорыв в Очеретино перейдет на оперативный уровень, это для нас очень тревожно. Это как раз иллюстрация того, что фронт трещит <…>. А если оно дальше будет набирать эффект снежного кома, начнется сворачивание фронта — тогда, собственно, россияне могут выйти к осени на границы Донецкой и Луганской области (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) полностью", —спрогнозировал он.
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Аналитик предупредил, что сохранение существующих тенденций приведет не только к потере Украиной Донбасса, но и создаст угрозу для Днепропетровской области.
«
"Пока все выглядит грустно для нас", — заключил эксперт.
На прошлой неделе глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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