https://ria.ru/20240502/ukraina-1943546701.html

Уже к осени. На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР

Уже к осени. На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.05.2024

Уже к осени. На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР

Российские войска могут выйти на административные границы ДНР и ЛНР уже этой осенью, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:28

2024-05-02T18:28

2024-05-02T18:28

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские войска могут выйти на административные границы ДНР и ЛНР уже этой осенью, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту*."Если тактический прорыв в Очеретино перейдет на оперативный уровень, это для нас очень тревожно. Это как раз иллюстрация того, что фронт трещит <…>. А если оно дальше будет набирать эффект снежного кома, начнется сворачивание фронта — тогда, собственно, россияне могут выйти к осени на границы Донецкой и Луганской области (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) полностью", —спрогнозировал он.Аналитик предупредил, что сохранение существующих тенденций приведет не только к потере Украиной Донбасса, но и создаст угрозу для Днепропетровской области."Пока все выглядит грустно для нас", — заключил эксперт.На прошлой неделе глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240502/kiev-1943525997.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943497630.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины