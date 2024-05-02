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В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 02.05.2024 (обновлено: 18:32 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943498149.html
В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину
В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину - РИА Новости, 02.05.2024
В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:17
2024-05-02T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
эммануэль макрон
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию, обречена. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у России есть возможности достать врага в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов. "Макрон же рискует войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан, отправивший на верную смерть сыновей французского народа", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, михаил шеремет, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину

Шеремет: идея Макрона ввести войска на Украину обречена на провал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию, обречена.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
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"Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у России есть возможности достать врага в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов.
"Макрон же рискует войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан, отправивший на верную смерть сыновей французского народа", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЭммануэль МакронМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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