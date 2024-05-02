https://ria.ru/20240502/ukraina-1943498149.html

В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину

В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину - РИА Новости, 02.05.2024

В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:17

2024-05-02T15:17

2024-05-02T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию, обречена. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у России есть возможности достать врага в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов. "Макрон же рискует войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан, отправивший на верную смерть сыновей французского народа", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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