https://ria.ru/20240502/ukraina-1943497630.html

"Слишком поздно": в Германии назвали смертельную ошибку Украины

"Слишком поздно": в Германии назвали смертельную ошибку Украины - РИА Новости, 02.05.2024

"Слишком поздно": в Германии назвали смертельную ошибку Украины

Украина не выполнила "домашнее задание", связанное со своевременным проведением мобилизации, заявил глава аппарата министра обороны ФРГ и эксперт по вопросам... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:16

2024-05-02T15:16

2024-05-02T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украина не выполнила "домашнее задание", связанное со своевременным проведением мобилизации, заявил глава аппарата министра обороны ФРГ и эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в интервью телеканалу Welt."Решение слишком запоздало и потребуется время, чтобы обучить рекрутов, а это уже проблема для Украины. Украина в этом вопросе, к сожалению, не выполнила свое домашнее задание как следует", — пожаловался он.Эксперт добавил, что еще одним серьезным изъяном в обороне Украины выступает ослабленная ПВО. По словам чиновника, российские войска пользуются этим "слабым местом" ВСУ, которые уже не могут защищаться от большого количество планирующих бомб и беспилотников.Ланге объединил обе проблемы недостатком времени и выступил за скорейшую передачу Украине вооружения, пока Россия не достигла еще больших успехов на фронте.Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка отныне будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943450374.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943407171.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, россия, вооруженные силы украины