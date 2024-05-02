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"Слишком поздно": в Германии назвали смертельную ошибку Украины - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 02.05.2024 (обновлено: 16:27 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943497630.html
"Слишком поздно": в Германии назвали смертельную ошибку Украины
"Слишком поздно": в Германии назвали смертельную ошибку Украины - РИА Новости, 02.05.2024
"Слишком поздно": в Германии назвали смертельную ошибку Украины
Украина не выполнила "домашнее задание", связанное со своевременным проведением мобилизации, заявил глава аппарата министра обороны ФРГ и эксперт по вопросам... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:16
2024-05-02T16:27
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украина не выполнила "домашнее задание", связанное со своевременным проведением мобилизации, заявил глава аппарата министра обороны ФРГ и эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в интервью телеканалу Welt."Решение слишком запоздало и потребуется время, чтобы обучить рекрутов, а это уже проблема для Украины. Украина в этом вопросе, к сожалению, не выполнила свое домашнее задание как следует", — пожаловался он.Эксперт добавил, что еще одним серьезным изъяном в обороне Украины выступает ослабленная ПВО. По словам чиновника, российские войска пользуются этим "слабым местом" ВСУ, которые уже не могут защищаться от большого количество планирующих бомб и беспилотников.Ланге объединил обе проблемы недостатком времени и выступил за скорейшую передачу Украине вооружения, пока Россия не достигла еще больших успехов на фронте.Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка отныне будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943450374.html
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в мире, германия, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Слишком поздно": в Германии назвали смертельную ошибку Украины

Немецкий политик Ланге: Украине не выполнила задание по мобилизации

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украина не выполнила "домашнее задание", связанное со своевременным проведением мобилизации, заявил глава аппарата министра обороны ФРГ и эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в интервью телеканалу Welt.
"Решение слишком запоздало и потребуется время, чтобы обучить рекрутов, а это уже проблема для Украины. Украина в этом вопросе, к сожалению, не выполнила свое домашнее задание как следует", — пожаловался он.
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Эксперт добавил, что еще одним серьезным изъяном в обороне Украины выступает ослабленная ПВО. По словам чиновника, российские войска пользуются этим "слабым местом" ВСУ, которые уже не могут защищаться от большого количество планирующих бомб и беспилотников.
Ланге объединил обе проблемы недостатком времени и выступил за скорейшую передачу Украине вооружения, пока Россия не достигла еще больших успехов на фронте.
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка отныне будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
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