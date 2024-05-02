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Заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 02.05.2024
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15:14 02.05.2024 (обновлено: 15:34 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943496394.html
Заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции
Заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 02.05.2024
Заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х осудил президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего условия отправки войск на Украину. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:14
2024-05-02T15:34
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флориан филиппо
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х осудил президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего условия отправки войск на Украину."Новый приступ натовского безумия от дурака Макрона, который только что объявил, что он снова может отправить сухопутные войска против России!" — написал он.Макрон, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все ещё идеи возможной отправки войск на Украину, сказал: "Безусловно". Президент также отметил, что Парижу придется поднять эту тему, если Россия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны Украины.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
https://ria.ru/20240502/vsu-1943469218.html
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в мире, россия, франция, украина, флориан филиппо, патриот, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Патриот, Эммануэль Макрон
Заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции

Политик Филиппо назвал слова Макрона об отправке войск на Украину безумием

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х осудил президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего условия отправки войск на Украину.
"Новый приступ натовского безумия от дурака Макрона, который только что объявил, что он снова может отправить сухопутные войска против России!" — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон увидел спасение Европы в Украине
27 апреля, 08:00
Макрон, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все ещё идеи возможной отправки войск на Украину, сказал: "Безусловно". Президент также отметил, что Парижу придется поднять эту тему, если Россия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны Украины.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Обрушится. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
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В миреРоссияФранцияУкраинаФлориан ФилиппоПатриотЭммануэль Макрон
 
 
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