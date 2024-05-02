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Некоторые в руководстве ЕС наживаются на конфликте на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 02.05.2024 (обновлено: 14:48 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943487662.html
Некоторые в руководстве ЕС наживаются на конфликте на Украине, заявил Орбан
Некоторые в руководстве ЕС наживаются на конфликте на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 02.05.2024
Некоторые в руководстве ЕС наживаются на конфликте на Украине, заявил Орбан
Руководство Евросоюза поддерживает продолжение конфликта на Украине, потому что некоторые серьезно наживаются на нем, однако большинство европейцев страдает,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:44
2024-05-02T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Руководство Евросоюза поддерживает продолжение конфликта на Украине, потому что некоторые серьезно наживаются на нем, однако большинство европейцев страдает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "На войне всегда есть те, кто преуспевает. Некоторые даже очень богатеют. Так было бы и сегодня, поэтому Брюссель и поддерживает войну. Но большинство в войне всегда страдает", - написал Орбан в соцсети. По его словам, большинство европейцев может высказаться в ходе выборов в Европарламент в июне. Венгерский премьер в мае 2022 года заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам. Орбан, выступая на конференции консервативных политических действий в Будапеште, заявил, что в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Ранее он заявлял, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Орбан также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. По его утверждению, Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, и для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, Венгрии надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
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https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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в мире, виктор орбан, венгрия, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Украина, Евросоюз
Некоторые в руководстве ЕС наживаются на конфликте на Украине, заявил Орбан

Орбан: власти ЕС поддерживают конфликт на Украине, потому что наживаются на нем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Руководство Евросоюза поддерживает продолжение конфликта на Украине, потому что некоторые серьезно наживаются на нем, однако большинство европейцев страдает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"На войне всегда есть те, кто преуспевает. Некоторые даже очень богатеют. Так было бы и сегодня, поэтому Брюссель и поддерживает войну. Но большинство в войне всегда страдает", - написал Орбан в соцсети. По его словам, большинство европейцев может высказаться в ходе выборов в Европарламент в июне.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон увидел спасение Европы в Украине
27 апреля, 08:00
Венгерский премьер в мае 2022 года заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
Орбан, выступая на конференции консервативных политических действий в Будапеште, заявил, что в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Ранее он заявлял, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Орбан также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией
25 апреля, 08:00
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. По его утверждению, Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, и для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, Венгрии надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Изображение сгенерировано ИИ
Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор ОрбанВенгрияУкраинаЕвросоюз
 
 
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