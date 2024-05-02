https://ria.ru/20240502/ukraina-1943487662.html

Некоторые в руководстве ЕС наживаются на конфликте на Украине, заявил Орбан

Некоторые в руководстве ЕС наживаются на конфликте на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 02.05.2024

Некоторые в руководстве ЕС наживаются на конфликте на Украине, заявил Орбан

Руководство Евросоюза поддерживает продолжение конфликта на Украине, потому что некоторые серьезно наживаются на нем, однако большинство европейцев страдает,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:44

2024-05-02T14:44

2024-05-02T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

виктор орбан

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Руководство Евросоюза поддерживает продолжение конфликта на Украине, потому что некоторые серьезно наживаются на нем, однако большинство европейцев страдает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "На войне всегда есть те, кто преуспевает. Некоторые даже очень богатеют. Так было бы и сегодня, поэтому Брюссель и поддерживает войну. Но большинство в войне всегда страдает", - написал Орбан в соцсети. По его словам, большинство европейцев может высказаться в ходе выборов в Европарламент в июне. Венгерский премьер в мае 2022 года заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам. Орбан, выступая на конференции консервативных политических действий в Будапеште, заявил, что в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Ранее он заявлял, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Орбан также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. По его утверждению, Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, и для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, Венгрии надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор орбан, венгрия, украина, евросоюз