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Макрон не исключил отправки войск на Украину при российском прорыве
Макрон не исключил отправки войск на Украину при российском прорыве - РИА Новости, 02.05.2024
Макрон не исключил отправки войск на Украину при российском прорыве
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Economist, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:29
2024-05-02T14:29
2024-05-02T16:04
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специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Economist, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта. "Безусловно", — так французский лидер ответил на вопрос, придерживается ли еще этой идеи.Следующий вопрос касался мнения Макрона относительно участия других стран ЕС в "сдерживании России". "Если Россия решит пойти дальше, нам всем в любом случае нужно будет задаться этим вопросом. <...> Если Россия прорвет линию фронта, если поступит просьба со стороны Украины, чего на сегодня нет, нам законно придется задать себе этот вопрос. Я считаю, что исключать что-то априори означало бы не извлечь никаких уроков из прошедших двух лет", — сказал президент. В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он поднимал вопрос об отправке войск на Украину, его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. Кроме того, Макрон заверил, что у Парижа нет "лимитов и красных линий" в вопросе поддержки киевского режима.В Кремле на это заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Макрон не исключил отправки войск на Украину при российском прорыве
Макрон назвал прорыв ВС РФ и запрос Киева условиями отправки войск на Украину
ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью
Economist, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта.
"Безусловно", — так французский лидер ответил на вопрос, придерживается ли еще этой идеи.
Следующий вопрос касался мнения Макрона относительно участия других стран ЕС
в "сдерживании России".
"Если Россия решит пойти дальше, нам всем в любом случае нужно будет задаться этим вопросом. <...> Если Россия прорвет линию фронта, если поступит просьба со стороны Украины, чего на сегодня нет, нам законно придется задать себе этот вопрос. Я считаю, что исключать что-то априори означало бы не извлечь никаких уроков из прошедших двух лет", — сказал президент.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он поднимал вопрос об отправке войск на Украину, его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. Кроме того, Макрон заверил, что у Парижа нет "лимитов и красных линий" в вопросе поддержки киевского режима.
В Кремле на это заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.