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Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943482768.html
Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон
Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 02.05.2024
Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон
"Многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:25
2024-05-02T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
париж
эммануэль макрон
евросоюз
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. "Многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Многие страны в последующие недели (после заявления в феврале - ред.) заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и что наша позиция верна", - сказал Макрон в интервью изданию Economist. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
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в мире, франция, украина, париж, эммануэль макрон, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон

Макрон: многие в ЕС согласились с мнением Франции об отправке войск на Украину

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. "Многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Многие страны в последующие недели (после заявления в феврале - ред.) заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и что наша позиция верна", - сказал Макрон в интервью изданию Economist.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаПарижЭммануэль МакронЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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