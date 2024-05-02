https://ria.ru/20240502/ukraina-1943482768.html
Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон
Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 02.05.2024
Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон
"Многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:25
2024-05-02T14:25
2024-05-02T14:25
специальная военная операция на украине
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франция
украина
париж
эммануэль макрон
евросоюз
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. "Многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Многие страны в последующие недели (после заявления в феврале - ред.) заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и что наша позиция верна", - сказал Макрон в интервью изданию Economist. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон
Макрон: многие в ЕС согласились с мнением Франции об отправке войск на Украину