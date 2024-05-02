https://ria.ru/20240502/ukraina-1943482768.html

Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон

Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 02.05.2024

Многие страны ЕС согласились с подходом Франции по Украине, заявил Макрон

"Многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:25

2024-05-02T14:25

2024-05-02T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

париж

эммануэль макрон

евросоюз

вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. "Многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Многие страны в последующие недели (после заявления в феврале - ред.) заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и что наша позиция верна", - сказал Макрон в интервью изданию Economist. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

франция

украина

париж

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, париж, эммануэль макрон, евросоюз, вооруженные силы украины