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В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.05.2024
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12:39 02.05.2024 (обновлено: 17:11 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943451546.html
В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту
В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.05.2024
В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту
Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:39
2024-05-02T17:11
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Это уже прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - он заявил, что Линкявичюс еще пожалеет "о всех подобных оплошностях". Постпред Украины при ООН Сергей Кислица также намекнул на своей странице в X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост. "Это же не новость... Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления ряда политиков с намеками об ударе по Крымскому мосту. Он отметил, что российские спецслужбы уже принимают соответствующие меры.
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в мире, россия, литва, швеция, дмитрий песков, линас линкявичюс, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Литва, Швеция, Дмитрий Песков, Линас Линкявичюс, Дмитрий Полянский, ООН
В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту

Песков: российские спецслужбы принимают меры из-за угроз Украины Крымскому мосту

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Это уже прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - он заявил, что Линкявичюс еще пожалеет "о всех подобных оплошностях". Постпред Украины при ООН Сергей Кислица также намекнул на своей странице в X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост.
"Это же не новость... Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления ряда политиков с намеками об ударе по Крымскому мосту.
Он отметил, что российские спецслужбы уже принимают соответствующие меры.
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Постпред Украины при ООН намекнул на нападение на Крымский мост
Вчера, 01:23
 
В миреРоссияЛитваШвецияДмитрий ПесковЛинас ЛинкявичюсДмитрий ПолянскийООН
 
 
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