https://ria.ru/20240502/ukraina-1943451546.html
В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту
В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.05.2024
В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту
Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:39
2024-05-02T12:39
2024-05-02T17:11
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Это уже прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - он заявил, что Линкявичюс еще пожалеет "о всех подобных оплошностях". Постпред Украины при ООН Сергей Кислица также намекнул на своей странице в X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост. "Это же не новость... Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления ряда политиков с намеками об ударе по Крымскому мосту. Он отметил, что российские спецслужбы уже принимают соответствующие меры.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943384739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Литва, Швеция, Дмитрий Песков, Линас Линкявичюс, Дмитрий Полянский, ООН
В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту
Песков: российские спецслужбы принимают меры из-за угроз Украины Крымскому мосту