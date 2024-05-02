https://ria.ru/20240502/ukraina-1943451546.html

В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту

В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.05.2024

В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту

Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:39

2024-05-02T12:39

2024-05-02T17:11

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дмитрий песков

линас линкявичюс

дмитрий полянский

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Это уже прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - он заявил, что Линкявичюс еще пожалеет "о всех подобных оплошностях". Постпред Украины при ООН Сергей Кислица также намекнул на своей странице в X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост. "Это же не новость... Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления ряда политиков с намеками об ударе по Крымскому мосту. Он отметил, что российские спецслужбы уже принимают соответствующие меры.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, литва, швеция, дмитрий песков, линас линкявичюс, дмитрий полянский, оон