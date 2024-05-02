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На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943450374.html
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ
Взятие города Часов Яр позволит российским войскам наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ, написал старший научный сотрудник Королевского объединенного... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:37
2024-05-02T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
часов яр
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Взятие города Часов Яр позволит российским войскам наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ, написал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг в статье для журнала Foreign Affairs. "Если он падет, российские войска получат господствующую высоту, с которой можно будет наносить удары &lt;…&gt; по ключевым украинским маршрутам снабжения. Таким образом, украинские силы отчаянно пытаются его удержать, даже несмотря на то, что тактическая ситуация становится менее благоприятной", — говорится в публикации. В статье отмечается, что ситуация осложняется нагрузкой на систему ПВО Украины. По мнению автора, у Киева нет достаточных ресурсов для прикрытия неба на линии фронта, что упрощает более точные удары со стороны России по военным позициям. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943433125.html
https://ria.ru/20240502/tekhnika-1943415977.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, часов яр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Часов Яр
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ

FA: взятие Часова Яра позволит ВС России наносить удары по линиям снабжения ВСУ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС России - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Взятие города Часов Яр позволит российским войскам наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ, написал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг в статье для журнала Foreign Affairs.

"Если он падет, российские войска получат господствующую высоту, с которой можно будет наносить удары <…> по ключевым украинским маршрутам снабжения. Таким образом, украинские силы отчаянно пытаются его удержать, даже несмотря на то, что тактическая ситуация становится менее благоприятной", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что ситуация осложняется нагрузкой на систему ПВО Украины. По мнению автора, у Киева нет достаточных ресурсов для прикрытия неба на линии фронта, что упрощает более точные удары со стороны России по военным позициям.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныЧасов Яр
 
 
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