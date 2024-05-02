https://ria.ru/20240502/ukraina-1943450374.html

На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ

На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024

На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ

Взятие города Часов Яр позволит российским войскам наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ, написал старший научный сотрудник Королевского объединенного... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:37

2024-05-02T12:37

2024-05-02T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

часов яр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Взятие города Часов Яр позволит российским войскам наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ, написал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг в статье для журнала Foreign Affairs. "Если он падет, российские войска получат господствующую высоту, с которой можно будет наносить удары <…> по ключевым украинским маршрутам снабжения. Таким образом, украинские силы отчаянно пытаются его удержать, даже несмотря на то, что тактическая ситуация становится менее благоприятной", — говорится в публикации. В статье отмечается, что ситуация осложняется нагрузкой на систему ПВО Украины. По мнению автора, у Киева нет достаточных ресурсов для прикрытия неба на линии фронта, что упрощает более точные удары со стороны России по военным позициям. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943433125.html

https://ria.ru/20240502/tekhnika-1943415977.html

россия

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, часов яр