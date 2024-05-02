https://ria.ru/20240502/ukraina-1943433125.html

По ВСУ "ударили" с неожиданной стороны, пишут СМИ

По ВСУ "ударили" с неожиданной стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2024

По ВСУ "ударили" с неожиданной стороны, пишут СМИ

ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений, пишет Associated Press. "К этому подошли безответственно... Люди не понимали,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:40

2024-05-02T11:40

2024-05-02T12:03

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений, пишет Associated Press. "К этому подошли безответственно... Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие линии обороны. Они не ожидали нового российского наступления", — рассказал агентству Александр, заместитель командира 47-й бригады, дислоцированной в районе Авдеевки.В статье отмечается, что в Часовом Яре отсутствие укреплений помогло России переломить ситуацию в свою пользу.Украинский военный на условиях анонимности пожаловался на обустройство оборонительных сооружений на новых рубежах после отступления с позиций в районе Часового Яра. По его словам, он ожидал увидеть близ фронта блиндажи, лабиринты окопов и огневые позиции, но обнаружил лишь несколько ям, едва достаточных для того, чтобы спрятаться в них во время артиллерийского обстрела. "Солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь", — сказал он. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

https://ria.ru/20240502/tekhnika-1943415977.html

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в мире, вооруженные силы украины, россия