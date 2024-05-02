Рейтинг@Mail.ru
По ВСУ "ударили" с неожиданной стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 02.05.2024 (обновлено: 12:03 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943433125.html
По ВСУ "ударили" с неожиданной стороны, пишут СМИ
По ВСУ "ударили" с неожиданной стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2024
По ВСУ "ударили" с неожиданной стороны, пишут СМИ
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений, пишет Associated Press. "К этому подошли безответственно... Люди не понимали,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:40
2024-05-02T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений, пишет Associated Press. "К этому подошли безответственно... Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие линии обороны. Они не ожидали нового российского наступления", — рассказал агентству Александр, заместитель командира 47-й бригады, дислоцированной в районе Авдеевки.В статье отмечается, что в Часовом Яре отсутствие укреплений помогло России переломить ситуацию в свою пользу.Украинский военный на условиях анонимности пожаловался на обустройство оборонительных сооружений на новых рубежах после отступления с позиций в районе Часового Яра. По его словам, он ожидал увидеть близ фронта блиндажи, лабиринты окопов и огневые позиции, но обнаружил лишь несколько ям, едва достаточных для того, чтобы спрятаться в них во время артиллерийского обстрела. "Солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь", — сказал он. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
https://ria.ru/20240502/tekhnika-1943415977.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943407171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
По ВСУ "ударили" с неожиданной стороны, пишут СМИ

AP: у ВСУ в тылу отсутствуют оборонительные сооружения

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений, пишет Associated Press.

"К этому подошли безответственно... Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие линии обороны. Они не ожидали нового российского наступления", — рассказал агентству Александр, заместитель командира 47-й бригады, дислоцированной в районе Авдеевки.
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО
Вчера, 10:17
В статье отмечается, что в Часовом Яре отсутствие укреплений помогло России переломить ситуацию в свою пользу.
Украинский военный на условиях анонимности пожаловался на обустройство оборонительных сооружений на новых рубежах после отступления с позиций в районе Часового Яра. По его словам, он ожидал увидеть близ фронта блиндажи, лабиринты окопов и огневые позиции, но обнаружил лишь несколько ям, едва достаточных для того, чтобы спрятаться в них во время артиллерийского обстрела.

"Солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь", — сказал он.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО
Вчера, 09:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала