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Киев намерен добиться прекращения съемки территории Украины со спутников - РИА Новости, 02.05.2024
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09:37 02.05.2024 (обновлено: 09:46 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943409410.html
Киев намерен добиться прекращения съемки территории Украины со спутников
Киев намерен добиться прекращения съемки территории Украины со спутников - РИА Новости, 02.05.2024
Киев намерен добиться прекращения съемки территории Украины со спутников
Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:37
2024-05-02T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства. "Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МО. Как заявляют в министерстве, Россия может получить доступ к спутниковым снимкам компании через третьих лиц, после чего данные с ним могут быть использованы в военных целях. Название компании в сообщении не приводится намеренно "из соображений безопасности", уточнили в пресс-службе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html
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в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Киев намерен добиться прекращения съемки территории Украины со спутников

Минобороны Украины намерено добиться прекращения съемки страны со спутников

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МО.
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Как заявляют в министерстве, Россия может получить доступ к спутниковым снимкам компании через третьих лиц, после чего данные с ним могут быть использованы в военных целях.
Название компании в сообщении не приводится намеренно "из соображений безопасности", уточнили в пресс-службе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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