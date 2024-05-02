В Киеве сделали тяжелое признание после российских ударов
Глава МИД Украины Кулеба сообщил о повреждении половины энергосистемы страны
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более половины энергосистемы Украины получила повреждения в результате российских ударов, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.
"<…> Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира", — сказал он.
Кулеба также признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс".
Президент США Джо Байден ранее подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.
Россия считает, что передача Украине оружия мешает урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.