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Глава МИД Украины заговорил о "коммуникациях" с Россией - РИА Новости, 02.05.2024
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02:59 02.05.2024 (обновлено: 03:07 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943388573.html
Глава МИД Украины заговорил о "коммуникациях" с Россией
Глава МИД Украины заговорил о "коммуникациях" с Россией - РИА Новости, 02.05.2024
Глава МИД Украины заговорил о "коммуникациях" с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policy заявил, что целью июньской конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции стран с... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:59
2024-05-02T03:07
в мире
россия
украина
москва
дмитрий кулеба
владимир хохлов
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policy заявил, что целью июньской конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции стран с общими принципами и подходами, после чего возможны "коммуникации с Россией". Украинскому министру был задан журналистом издания вопрос о том, какой смысл проводить мирную конференцию по Украине в Швейцарии без России. "После этого (проведения конференции - ред.) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров... В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон", - заявил он. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий кулеба, владимир хохлов, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Кулеба, Владимир Хохлов, Дмитрий Песков
Глава МИД Украины заговорил о "коммуникациях" с Россией

Кулеба: после конференции в Швейцарии возможны коммуникации с Россией

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policy заявил, что целью июньской конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции стран с общими принципами и подходами, после чего возможны "коммуникации с Россией".
Украинскому министру был задан журналистом издания вопрос о том, какой смысл проводить мирную конференцию по Украине в Швейцарии без России.
Изображение сгенерировано ИИ
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"После этого (проведения конференции - ред.) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров... В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон", - заявил он.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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