https://ria.ru/20240502/ukraina-1943384739.html

Постпред Украины при ООН намекнул на нападение на Крымский мост

Постпред Украины при ООН намекнул на нападение на Крымский мост - РИА Новости, 02.05.2024

Постпред Украины при ООН намекнул на нападение на Крымский мост

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица вслед за послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом намекнул на своей странице в X на готовящееся (в этом году)... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T01:23

2024-05-02T01:23

2024-05-02T01:43

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дмитрий полянский

оон

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ООН, 2 мая – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица вслед за послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом намекнул на своей странице в X на готовящееся (в этом году) нападение на Крымский мост. Ранее посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях". Кислица привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". При этом если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью "Керченские мосты" озаглавлена пустая картинка. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20240428/litva-1942909415.html

https://ria.ru/20240428/polyanskiy-1942875481.html

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в мире, литва, швеция, россия, линас линкявичюс, сергей кислица, дмитрий полянский, оон, украина