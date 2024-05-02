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В Подмосковье мужчина ударил девятилетнюю школьницу - РИА Новости, 02.05.2024
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17:18 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/udar-1943530037.html
В Подмосковье мужчина ударил девятилетнюю школьницу
В Подмосковье мужчина ударил девятилетнюю школьницу - РИА Новости, 02.05.2024
В Подмосковье мужчина ударил девятилетнюю школьницу
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковных Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:18
2024-05-02T17:18
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
томилино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковных Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. "Предварительно установлено, что 2 мая мужчина, проходя мимо группы школьников во дворе жилого дома поселка Томилино, нанес удар по голове девятилетней девочке", - говорится в сообщении. По данным ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход и результаты его расследования взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура. "В настоящее время на причастность к совершению указанного преступления проверяется мужчина 1999 года рождения", - добавили в подмосковном главке СК.
https://ria.ru/20240428/vospitatel-1942904323.html
люберцы
московская область (подмосковье)
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), томилино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Томилино, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина ударил девятилетнюю школьницу

В Люберцах мужчина ударил 9-летнюю школьницу по голове, завели уголовное дело

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковных Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
"Предварительно установлено, что 2 мая мужчина, проходя мимо группы школьников во дворе жилого дома поселка Томилино, нанес удар по голове девятилетней девочке", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход и результаты его расследования взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура.
"В настоящее время на причастность к совершению указанного преступления проверяется мужчина 1999 года рождения", - добавили в подмосковном главке СК.
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ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)ТомилиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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