https://ria.ru/20240502/udar-1943530037.html

В Подмосковье мужчина ударил девятилетнюю школьницу

В Подмосковье мужчина ударил девятилетнюю школьницу - РИА Новости, 02.05.2024

В Подмосковье мужчина ударил девятилетнюю школьницу

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковных Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:18

2024-05-02T17:18

2024-05-02T17:18

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

томилино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковных Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. "Предварительно установлено, что 2 мая мужчина, проходя мимо группы школьников во дворе жилого дома поселка Томилино, нанес удар по голове девятилетней девочке", - говорится в сообщении. По данным ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход и результаты его расследования взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура. "В настоящее время на причастность к совершению указанного преступления проверяется мужчина 1999 года рождения", - добавили в подмосковном главке СК.

https://ria.ru/20240428/vospitatel-1942904323.html

люберцы

московская область (подмосковье)

томилино

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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), томилино, следственный комитет россии (ск рф)