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Ученые воссоздали лицо неандертальской женщины - РИА Новости, 02.05.2024
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Культура
 
15:52 02.05.2024 (обновлено: 15:58 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/uchenye-1943508947.html
Ученые воссоздали лицо неандертальской женщины
Ученые воссоздали лицо неандертальской женщины - РИА Новости, 02.05.2024
Ученые воссоздали лицо неандертальской женщины
Исследовательская группа археологов под руководством Кембриджского университета реконструировала лицо неандертальской женщины, жившей 75 тысяч лет назад,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:52
2024-05-02T15:58
культура
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Исследовательская группа археологов под руководством Кембриджского университета реконструировала лицо неандертальской женщины, жившей 75 тысяч лет назад, говорится в заявлении на сайте университета. "В новом документальном фильме воссоздано лицо женщины-неандертальца, возрастом 75 тысяч лет, чей сплюснутый череп был обнаружен и восстановлен из сотен фрагментов костей группой археологов и реконструкторов под руководством Кембриджского университета", - сказано в заявлении. Отмечается, что посмотреть на воссозданный облик можно в документальном фильме "Секреты неандертальцев". Археологи раскопали ее скелет в 2018 году в пещере Шанидар Иракского Курдистана, куда часто приходили неандертальцы похоронить покойников. Отмечается, что кости черепа неандертальца, прозванного "Шанидар Z" (Shanidar Z), были сильно раздроблены. Когда ее обнаружили ученые, череп был сплющен до двух сантиметров. Исследователям пришлось скрепить клейким веществом найденный скелет вместе с прилегающим грунтом и извлечь его небольшими блоками. Затем в лаборатории Кембриджа исследователи провели микротомографию каждого из них, чтобы извлечь фрагменты костей, разбавляя клей, и аккуратно соединили более 200 фрагментов черепа. Восстановленный череп отсканировали для создания копии с помощью 3D-принтера. Взяв за основу распечатанную голову, палеохудожники добавили слои искусственных мышц и кожи, чтобы получить лицо. Шанидар Z к моменту смерти достигла пожилого для своей эпохи возраста – ей было около сорока лет, а рост составлял около пяти футов (или 150 сантиметров). Считается, что это наиболее хорошо сохранившаяся находка неандертальца, обнаруженная в этом столетии, сказано в заявлении.
https://ria.ru/20240502/ostanki-1943438148.html
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кембридж (кембриджшир), кембриджский университет, в мире
Культура, Кембридж (Кембриджшир), Кембриджский университет, В мире
Ученые воссоздали лицо неандертальской женщины

Кембриджский университет реконструировал лицо женщины, жившей 75 тысяч лет назад

© Опубликовано на сайте Кембриджского университетаЛицо неандертальской женщины
Лицо неандертальской женщины
© Опубликовано на сайте Кембриджского университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Исследовательская группа археологов под руководством Кембриджского университета реконструировала лицо неандертальской женщины, жившей 75 тысяч лет назад, говорится в заявлении на сайте университета.
«
"В новом документальном фильме воссоздано лицо женщины-неандертальца, возрастом 75 тысяч лет, чей сплюснутый череп был обнаружен и восстановлен из сотен фрагментов костей группой археологов и реконструкторов под руководством Кембриджского университета", - сказано в заявлении. Отмечается, что посмотреть на воссозданный облик можно в документальном фильме "Секреты неандертальцев".
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Археологи раскопали ее скелет в 2018 году в пещере Шанидар Иракского Курдистана, куда часто приходили неандертальцы похоронить покойников. Отмечается, что кости черепа неандертальца, прозванного "Шанидар Z" (Shanidar Z), были сильно раздроблены. Когда ее обнаружили ученые, череп был сплющен до двух сантиметров. Исследователям пришлось скрепить клейким веществом найденный скелет вместе с прилегающим грунтом и извлечь его небольшими блоками. Затем в лаборатории Кембриджа исследователи провели микротомографию каждого из них, чтобы извлечь фрагменты костей, разбавляя клей, и аккуратно соединили более 200 фрагментов черепа.
Восстановленный череп отсканировали для создания копии с помощью 3D-принтера. Взяв за основу распечатанную голову, палеохудожники добавили слои искусственных мышц и кожи, чтобы получить лицо.
Шанидар Z к моменту смерти достигла пожилого для своей эпохи возраста – ей было около сорока лет, а рост составлял около пяти футов (или 150 сантиметров). Считается, что это наиболее хорошо сохранившаяся находка неандертальца, обнаруженная в этом столетии, сказано в заявлении.
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