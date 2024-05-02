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В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения США Swift Response

В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения США Swift Response - РИА Новости, 02.05.2024

В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения США Swift Response

Министерство обороны Молдавии анонсировало 9 мая масштабные военные учения Swift Response 2024 под руководством американского командования, сообщила... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:44

2024-05-02T16:44

2024-05-02T17:23

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КИШИНЕВ, 2 мая — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии анонсировало 9 мая масштабные военные учения Swift Response 2024 под руководством американского командования, сообщила пресс-служба ведомства. "С 9 по 16 мая на территории республики пройдут учения Swift Response 2024 под руководством американского командования в Европе и Африке", — говорится в заявлении.Уточняется, что в маневрах примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальон специального назначения "Молния" Национальной армии и военные 82-й воздушно-десантной дивизии США. Там также задействуют два американских самолета C-130 Hercules, добавили в пресс-службе.Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, после прихода к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой выступает президент Майя Санду, в стране стали часто проводить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители молдавского Минобороны также сообщали о намерении усилить обороноспособность республики и приобрести для этого необходимое оружие. Так, глава ведомства Анатолий Носатый продвигает идею создания системы ПВО. Сама Санду выступает за продолжение дискуссии о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить защиту страны.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной для России страной. В МИД призывали Кишинев прекратить конфронтационную риторику. Москва настроена иметь дружеские отношения с республикой и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях, подчеркивали в ведомстве.

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941891139.html

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, сша, майя санду, c-130 hercules, нато, европа