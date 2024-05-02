В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения США Swift Response
Минобороны Молдавии анонсировало 9 мая совместные с США учения Swift Response
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВоеннослужащие пехотной бригады во время учений на полигоне в Молдавии
Военнослужащие пехотной бригады во время учений на полигоне в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 мая — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии анонсировало 9 мая масштабные военные учения Swift Response 2024 под руководством американского командования, сообщила пресс-служба ведомства.
"С 9 по 16 мая на территории республики пройдут учения Swift Response 2024 под руководством американского командования в Европе и Африке", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что в маневрах примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальон специального назначения "Молния" Национальной армии и военные 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Там также задействуют два американских самолета C-130 Hercules, добавили в пресс-службе.
Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, после прихода к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой выступает президент Майя Санду, в стране стали часто проводить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Представители молдавского Минобороны также сообщали о намерении усилить обороноспособность республики и приобрести для этого необходимое оружие. Так, глава ведомства Анатолий Носатый продвигает идею создания системы ПВО. Сама Санду выступает за продолжение дискуссии о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить защиту страны.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной для России страной. В МИД призывали Кишинев прекратить конфронтационную риторику. Москва настроена иметь дружеские отношения с республикой и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях, подчеркивали в ведомстве.