Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения США Swift Response - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 02.05.2024 (обновлено: 17:23 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ucheniya-1943522106.html
В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения США Swift Response
В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения США Swift Response - РИА Новости, 02.05.2024
В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения США Swift Response
Министерство обороны Молдавии анонсировало 9 мая масштабные военные учения Swift Response 2024 под руководством американского командования, сообщила... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:44
2024-05-02T17:23
в мире
молдавия
сша
майя санду
c-130 hercules
нато
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841761601_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d094a1fc425951939aba323c3e86dec2.jpg
КИШИНЕВ, 2 мая — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии анонсировало 9 мая масштабные военные учения Swift Response 2024 под руководством американского командования, сообщила пресс-служба ведомства. "С 9 по 16 мая на территории республики пройдут учения Swift Response 2024 под руководством американского командования в Европе и Африке", — говорится в заявлении.Уточняется, что в маневрах примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальон специального назначения "Молния" Национальной армии и военные 82-й воздушно-десантной дивизии США. Там также задействуют два американских самолета C-130 Hercules, добавили в пресс-службе.Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, после прихода к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой выступает президент Майя Санду, в стране стали часто проводить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители молдавского Минобороны также сообщали о намерении усилить обороноспособность республики и приобрести для этого необходимое оружие. Так, глава ведомства Анатолий Носатый продвигает идею создания системы ПВО. Сама Санду выступает за продолжение дискуссии о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить защиту страны.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной для России страной. В МИД призывали Кишинев прекратить конфронтационную риторику. Москва настроена иметь дружеские отношения с республикой и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях, подчеркивали в ведомстве.
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941891139.html
https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
молдавия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841761601_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f391dce12623c3040d7a597a8052a2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, майя санду, c-130 hercules, нато, европа
В мире, Молдавия, США, Майя Санду, C-130 Hercules, НАТО, Европа
В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения США Swift Response

Минобороны Молдавии анонсировало 9 мая совместные с США учения Swift Response

© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВоеннослужащие пехотной бригады во время учений на полигоне в Молдавии
Военнослужащие пехотной бригады во время учений на полигоне в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Военнослужащие пехотной бригады во время учений на полигоне в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 мая — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии анонсировало 9 мая масштабные военные учения Swift Response 2024 под руководством американского командования, сообщила пресс-служба ведомства.
"С 9 по 16 мая на территории республики пройдут учения Swift Response 2024 под руководством американского командования в Европе и Африке", — говорится в заявлении.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ
23 апреля, 22:25
Уточняется, что в маневрах примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальон специального назначения "Молния" Национальной армии и военные 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Там также задействуют два американских самолета C-130 Hercules, добавили в пресс-службе.
Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, после прихода к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой выступает президент Майя Санду, в стране стали часто проводить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу
27 апреля, 14:24
Представители молдавского Минобороны также сообщали о намерении усилить обороноспособность республики и приобрести для этого необходимое оружие. Так, глава ведомства Анатолий Носатый продвигает идею создания системы ПВО. Сама Санду выступает за продолжение дискуссии о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить защиту страны.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной для России страной. В МИД призывали Кишинев прекратить конфронтационную риторику. Москва настроена иметь дружеские отношения с республикой и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях, подчеркивали в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияСШАМайя СандуC-130 HerculesНАТОЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала