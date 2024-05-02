https://ria.ru/20240502/ubiystvo-1943481504.html

Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве

Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве - РИА Новости, 02.05.2024

Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве

Волгодонский районный суд в Ростовской области постановил заключить под стражу двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве двух местных жителей, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:21

2024-05-02T14:21

2024-05-02T16:17

происшествия

ростовская область

россия

волгодонской район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая - РИА Новости. Волгодонский районный суд в Ростовской области постановил заключить под стражу двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве двух местных жителей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. "Постановлением Волгодонского районного суда Ростовской области… подозреваемому Качан Сергею… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… по 23 июня 2024 года включительно... Подозреваемому Рудаеву… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… по 22 июня 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе ГУМВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение об исчезновении двоих местных жителей в возрасте 47 и 54 лет, которые 22 апреля 2024 года выехали с территории промышленной базы, расположенной в городе Волгодонске, после чего перестали выходить на связь, а их местонахождение не удавалось установить. Правоохранители выяснили в ходе следственных и оперативных мероприятий, что пропавшие стали жертвами преступления. По подозрению в их убийстве были задержаны двое 53-летних жителей хутора Потапова Волгодонского района. По предварительным данным, мужчины назначили встречу потерпевшим на территории Волгодонского района, где убили их с помощью ножей и топора. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили и сожгли тела потерпевших. Как выяснили правоохранители, конфликт и последующее убийство произошли из-за образовавшегося долга: фигуранты занимались изготовлением и продажей древесного угля, а убитые являлись его покупателями. В настоящее время СУСК России по Ростовской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц". Также установлено, что ранее подозреваемые были судимы за убийство и иные преступления.

https://ria.ru/20240426/ubiystvo-1942499810.html

https://ria.ru/20240419/banda-1941162369.html

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происшествия, ростовская область, россия, волгодонской район