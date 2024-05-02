Рейтинг@Mail.ru
Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 02.05.2024 (обновлено: 16:17 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ubiystvo-1943481504.html
Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве
Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве - РИА Новости, 02.05.2024
Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве
Волгодонский районный суд в Ростовской области постановил заключить под стражу двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве двух местных жителей, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:21
2024-05-02T16:17
происшествия
ростовская область
россия
волгодонской район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943515819_0:234:1280:954_1920x0_80_0_0_7b7e5cadaf1a139031cf0bfaabe0e79f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая - РИА Новости. Волгодонский районный суд в Ростовской области постановил заключить под стражу двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве двух местных жителей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. "Постановлением Волгодонского районного суда Ростовской области… подозреваемому Качан Сергею… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… по 23 июня 2024 года включительно... Подозреваемому Рудаеву… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… по 22 июня 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе ГУМВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение об исчезновении двоих местных жителей в возрасте 47 и 54 лет, которые 22 апреля 2024 года выехали с территории промышленной базы, расположенной в городе Волгодонске, после чего перестали выходить на связь, а их местонахождение не удавалось установить. Правоохранители выяснили в ходе следственных и оперативных мероприятий, что пропавшие стали жертвами преступления. По подозрению в их убийстве были задержаны двое 53-летних жителей хутора Потапова Волгодонского района. По предварительным данным, мужчины назначили встречу потерпевшим на территории Волгодонского района, где убили их с помощью ножей и топора. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили и сожгли тела потерпевших. Как выяснили правоохранители, конфликт и последующее убийство произошли из-за образовавшегося долга: фигуранты занимались изготовлением и продажей древесного угля, а убитые являлись его покупателями. В настоящее время СУСК России по Ростовской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц". Также установлено, что ранее подозреваемые были судимы за убийство и иные преступления.
https://ria.ru/20240426/ubiystvo-1942499810.html
https://ria.ru/20240419/banda-1941162369.html
ростовская область
россия
волгодонской район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943515819_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a692182841dbf3b1748111b51b2e9d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, волгодонской район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Волгодонской район
Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве

Ростовский суд взял под стражу двух мужчин, подозреваемых в двойном убийстве

© Фото : Ростовский Следком/TelegramСледственные действия с подозреваемыми в двойном убийстве в Волгодонске
Следственные действия с подозреваемыми в двойном убийстве в Волгодонске - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Ростовский Следком/Telegram
Следственные действия с подозреваемыми в двойном убийстве в Волгодонске
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая - РИА Новости. Волгодонский районный суд в Ростовской области постановил заключить под стражу двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве двух местных жителей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Постановлением Волгодонского районного суда Ростовской области… подозреваемому Качан Сергею… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… по 23 июня 2024 года включительно... Подозреваемому Рудаеву… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… по 22 июня 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд
26 апреля, 14:06
Как уточнили в пресс-службе ГУМВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение об исчезновении двоих местных жителей в возрасте 47 и 54 лет, которые 22 апреля 2024 года выехали с территории промышленной базы, расположенной в городе Волгодонске, после чего перестали выходить на связь, а их местонахождение не удавалось установить.
Правоохранители выяснили в ходе следственных и оперативных мероприятий, что пропавшие стали жертвами преступления. По подозрению в их убийстве были задержаны двое 53-летних жителей хутора Потапова Волгодонского района. По предварительным данным, мужчины назначили встречу потерпевшим на территории Волгодонского района, где убили их с помощью ножей и топора. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили и сожгли тела потерпевших.
Как выяснили правоохранители, конфликт и последующее убийство произошли из-за образовавшегося долга: фигуранты занимались изготовлением и продажей древесного угля, а убитые являлись его покупателями. В настоящее время СУСК России по Ростовской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц". Также установлено, что ранее подозреваемые были судимы за убийство и иные преступления.
Суд Москвы избрал меру пресечения членам банды из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области
19 апреля, 22:29
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияВолгодонской район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала