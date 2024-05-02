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Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей - РИА Новости, 03.05.2024
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20:38 02.05.2024 (обновлено: 00:01 03.05.2024)
https://ria.ru/20240502/turpotok-1943568070.html
Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей
Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей - РИА Новости, 03.05.2024
Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей
Количество поездок российских туристов в Узбекистан за последние четыре года увеличилось более чем в 10 раз, также растет интерес узбекистанских туристов к... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-02T20:38
2024-05-03T00:01
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Количество поездок российских туристов в Узбекистан за последние четыре года увеличилось более чем в 10 раз, также растет интерес узбекистанских туристов к России - взаимный турпоток достиг допандемийных показателей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. "За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз - с 37 тысяч до 403 тысяч человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год. В целом, взаимный турпоток достиг допандемийных показателей", - говорится в сообщении. Как уточняется в пресс-релизе, российских туристов привлекает отсутствие языкового барьера между народами России и Узбекистана, а также возможность знакомства с архитектурными шедеврами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также отмечается, что немаловажную роль в создании разнообразного, привлекательного и современного туристического продукта играет грамотно выстроенная политика руководства республики. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе панельной сессии "Туризм и культурное наследие", которая прошла в рамках первого дня Ташкентского международного инвестиционного форума в Узбекистане, напомнил об основных направлениях комплексного развития внутреннего и въездного туризма в России, а также о законопроекте по снижению финансовой нагрузки в отношении туроператоров, реализующих турпродукт в дружественных странах. Кроме того, заместитель министра пригласил представителей туристического сообщества на форум "Путешествуй", который пройдет в июне на международной выставке "Россия" на ВДНХ. И на выставку "Отдых", которая состоится на площадке экспоцентра в Москве в сентябре текущего года.
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новости - туризм, россия, узбекистан, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), юнеско, в мире
Новости - Туризм, Россия, Узбекистан, Москва, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ЮНЕСКО, В мире
Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей

Количество поездок российских туристов в Узбекистан выросло в десять раз

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Количество поездок российских туристов в Узбекистан за последние четыре года увеличилось более чем в 10 раз, также растет интерес узбекистанских туристов к России - взаимный турпоток достиг допандемийных показателей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз - с 37 тысяч до 403 тысяч человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год. В целом, взаимный турпоток достиг допандемийных показателей", - говорится в сообщении.
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Как уточняется в пресс-релизе, российских туристов привлекает отсутствие языкового барьера между народами России и Узбекистана, а также возможность знакомства с архитектурными шедеврами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также отмечается, что немаловажную роль в создании разнообразного, привлекательного и современного туристического продукта играет грамотно выстроенная политика руководства республики.
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе панельной сессии "Туризм и культурное наследие", которая прошла в рамках первого дня Ташкентского международного инвестиционного форума в Узбекистане, напомнил об основных направлениях комплексного развития внутреннего и въездного туризма в России, а также о законопроекте по снижению финансовой нагрузки в отношении туроператоров, реализующих турпродукт в дружественных странах.
Кроме того, заместитель министра пригласил представителей туристического сообщества на форум "Путешествуй", который пройдет в июне на международной выставке "Россия" на ВДНХ. И на выставку "Отдых", которая состоится на площадке экспоцентра в Москве в сентябре текущего года.
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