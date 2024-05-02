https://ria.ru/20240502/turpotok-1943568070.html

Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей

Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей - РИА Новости, 03.05.2024

Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей

Количество поездок российских туристов в Узбекистан за последние четыре года увеличилось более чем в 10 раз, также растет интерес узбекистанских туристов к... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-02T20:38

2024-05-02T20:38

2024-05-03T00:01

новости - туризм

россия

узбекистан

москва

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

юнеско

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882746543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_64c4c0ea6d2ea0e45298e870ac2b58a5.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Количество поездок российских туристов в Узбекистан за последние четыре года увеличилось более чем в 10 раз, также растет интерес узбекистанских туристов к России - взаимный турпоток достиг допандемийных показателей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. "За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз - с 37 тысяч до 403 тысяч человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год. В целом, взаимный турпоток достиг допандемийных показателей", - говорится в сообщении. Как уточняется в пресс-релизе, российских туристов привлекает отсутствие языкового барьера между народами России и Узбекистана, а также возможность знакомства с архитектурными шедеврами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также отмечается, что немаловажную роль в создании разнообразного, привлекательного и современного туристического продукта играет грамотно выстроенная политика руководства республики. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе панельной сессии "Туризм и культурное наследие", которая прошла в рамках первого дня Ташкентского международного инвестиционного форума в Узбекистане, напомнил об основных направлениях комплексного развития внутреннего и въездного туризма в России, а также о законопроекте по снижению финансовой нагрузки в отношении туроператоров, реализующих турпродукт в дружественных странах. Кроме того, заместитель министра пригласил представителей туристического сообщества на форум "Путешествуй", который пройдет в июне на международной выставке "Россия" на ВДНХ. И на выставку "Отдых", которая состоится на площадке экспоцентра в Москве в сентябре текущего года.

https://ria.ru/20240430/reysy-1943201804.html

https://ria.ru/20230921/samarkand-1897756037.html

россия

узбекистан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, узбекистан, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), юнеско, в мире