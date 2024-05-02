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Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым - РИА Новости, 02.05.2024
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13:37 02.05.2024 (обновлено: 13:56 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/tula-1943470635.html
Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым
Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым - РИА Новости, 02.05.2024
Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:37
2024-05-02T13:56
политика
россия
тульская область
алексей дюмин
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дюмин будет с докладом у главы государства, который в четверг работает в Ново-Огарево. "Как дела, Алексей Геннадьевич?" - сказал президент в начале встречи. Также он отметил рост промышленного производства в регионе: "Стройка растет, хорошие показатели в целом".Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области в феврале 2016 года, в сентябре 2016 года был избран губернатором. В сентябре 2021 года он избран главой региона на второй срок. С 2013 по 2016 год Дюмин был заместителем начальника главного управления Генерального штаба, начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, заместителем министра обороны РФ.
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политика, россия, тульская область, алексей дюмин, владимир путин
Политика, Россия, Тульская область, Алексей Дюмин, Владимир Путин
Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым

Путин на встрече с Дюминым отметил рост промышленности в Тульской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время встречи. 2 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время встречи. 2 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время встречи. 2 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дюмин будет с докладом у главы государства, который в четверг работает в Ново-Огарево.
"Как дела, Алексей Геннадьевич?" - сказал президент в начале встречи. Также он отметил рост промышленного производства в регионе: "Стройка растет, хорошие показатели в целом".
Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области в феврале 2016 года, в сентябре 2016 года был избран губернатором. В сентябре 2021 года он избран главой региона на второй срок.
С 2013 по 2016 год Дюмин был заместителем начальника главного управления Генерального штаба, начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, заместителем министра обороны РФ.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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25 апреля, 00:27
 
ПолитикаРоссияТульская областьАлексей ДюминВладимир Путин
 
 
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