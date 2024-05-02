https://ria.ru/20240502/tribunal-1943458430.html

Миронов предложил провести трибунал по Украине в Доме профсоюзов в Одессе

Миронов предложил провести трибунал по Украине в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024

Миронов предложил провести трибунал по Украине в Доме профсоюзов в Одессе

Международный трибунал над украинскими нацистами должен состояться в одесском Доме профсоюзов, заявил лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:57

2024-05-02T12:57

2024-05-02T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

сергей миронов

россия

годовщина трагедии в одессе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466010_0:270:2128:1467_1920x0_80_0_0_8a25505fd50d24997253c829554ddea5.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Международный трибунал над украинскими нацистами должен состояться в одесском Доме профсоюзов, заявил лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. "️Убежден, что именно в одесском Доме профсоюзов должен состояться Международный трибунал над украинскими нацистами", - написал Миронов. По его словам, именно на площади Куликово Поле будет воздвигнут памятник героям-патриотам, но фашистская "клика" при поддержке Запада еще "верховодит" на Украине, и еще не наказаны организаторы и исполнители "кровавой расправы", и не только одесской трагедии 2 мая, но и многих других.

https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, сергей миронов, россия, годовщина трагедии в одессе