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Миронов предложил провести трибунал по Украине в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/tribunal-1943458430.html
Миронов предложил провести трибунал по Украине в Доме профсоюзов в Одессе
Миронов предложил провести трибунал по Украине в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
Миронов предложил провести трибунал по Украине в Доме профсоюзов в Одессе
Международный трибунал над украинскими нацистами должен состояться в одесском Доме профсоюзов, заявил лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:57
2024-05-02T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
сергей миронов
россия
годовщина трагедии в одессе
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Международный трибунал над украинскими нацистами должен состояться в одесском Доме профсоюзов, заявил лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. "️Убежден, что именно в одесском Доме профсоюзов должен состояться Международный трибунал над украинскими нацистами", - написал Миронов. По его словам, именно на площади Куликово Поле будет воздвигнут памятник героям-патриотам, но фашистская "клика" при поддержке Запада еще "верховодит" на Украине, и еще не наказаны организаторы и исполнители "кровавой расправы", и не только одесской трагедии 2 мая, но и многих других.
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
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в мире, украина, одесса, сергей миронов, россия, годовщина трагедии в одессе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Сергей Миронов, Россия, Годовщина трагедии в Одессе
Миронов предложил провести трибунал по Украине в Доме профсоюзов в Одессе

Миронов предложил судить украинских нацистов в одесском Доме профсоюзов

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Международный трибунал над украинскими нацистами должен состояться в одесском Доме профсоюзов, заявил лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
"️Убежден, что именно в одесском Доме профсоюзов должен состояться Международный трибунал над украинскими нацистами", - написал Миронов. По его словам, именно на площади Куликово Поле будет воздвигнут памятник героям-патриотам, но фашистская "клика" при поддержке Запада еще "верховодит" на Украине, и еще не наказаны организаторы и исполнители "кровавой расправы", и не только одесской трагедии 2 мая, но и многих других.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаСергей МироновРоссияГодовщина трагедии в Одессе
 
 
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