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В Сухуме почтили память жертв трагедии в Одессе 2014 года - РИА Новости, 02.05.2024
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23:01 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/tragediya-1943584261.html
В Сухуме почтили память жертв трагедии в Одессе 2014 года
В Сухуме почтили память жертв трагедии в Одессе 2014 года - РИА Новости, 02.05.2024
В Сухуме почтили память жертв трагедии в Одессе 2014 года
Жители Сухума почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года, запустив в море 48 бумажных корабликов - по числу жертв трагедии в Доме профсоюзов, сообщили РИА РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:01
2024-05-02T23:01
одесса
сухум
абхазия
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в мире
столкновения в одессе
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жители Сухума почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года, запустив в море 48 бумажных корабликов - по числу жертв трагедии в Доме профсоюзов, сообщили РИА Новости в "Центре правозащиты российских граждан в Республике Абхазия". "Организаторами этой акции являются "Центр правозащиты российских граждан в Республике Абхазия" и Культурный фонд "Платформа". Сегодня мы запустили в море 48 бумажных корабликов в честь числа жертв этой трагедии. Мы не можем позволить себе забыть это ужасное преступление, совершенное украинскими нацистами. Каждая жертва этой трагедии заслуживает нашего уважения и памяти", - сообщили РИА Новости организаторы. В акции участвовали также представители "Дома Москвы" в Абхазии, Россотрудничества, местные студенты. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/tragediya-1943563556.html
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одесса, сухум, абхазия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, столкновения в одессе
Одесса, Сухум, Абхазия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Столкновения в Одессе
В Сухуме почтили память жертв трагедии в Одессе 2014 года

В Сухуме почтили память погибших в Одессе, запустив 48 бумажных корабликов

© Фото : P.KinareevskiВид на Сухум
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : P.Kinareevski
Вид на Сухум. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жители Сухума почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года, запустив в море 48 бумажных корабликов - по числу жертв трагедии в Доме профсоюзов, сообщили РИА Новости в "Центре правозащиты российских граждан в Республике Абхазия".
"Организаторами этой акции являются "Центр правозащиты российских граждан в Республике Абхазия" и Культурный фонд "Платформа". Сегодня мы запустили в море 48 бумажных корабликов в честь числа жертв этой трагедии. Мы не можем позволить себе забыть это ужасное преступление, совершенное украинскими нацистами. Каждая жертва этой трагедии заслуживает нашего уважения и памяти", - сообщили РИА Новости организаторы.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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В акции участвовали также представители "Дома Москвы" в Абхазии, Россотрудничества, местные студенты.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Акция ко Дню памяти по погибшим в одесском Доме профсоюзов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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ОдессаСухумАбхазияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В миреСтолкновения в Одессе
 
 
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