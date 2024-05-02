https://ria.ru/20240502/tragediya-1943584261.html

В Сухуме почтили память жертв трагедии в Одессе 2014 года

В Сухуме почтили память жертв трагедии в Одессе 2014 года - РИА Новости, 02.05.2024

В Сухуме почтили память жертв трагедии в Одессе 2014 года

Жители Сухума почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года, запустив в море 48 бумажных корабликов - по числу жертв трагедии в Доме профсоюзов, сообщили РИА РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T23:01

2024-05-02T23:01

2024-05-02T23:01

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жители Сухума почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года, запустив в море 48 бумажных корабликов - по числу жертв трагедии в Доме профсоюзов, сообщили РИА Новости в "Центре правозащиты российских граждан в Республике Абхазия". "Организаторами этой акции являются "Центр правозащиты российских граждан в Республике Абхазия" и Культурный фонд "Платформа". Сегодня мы запустили в море 48 бумажных корабликов в честь числа жертв этой трагедии. Мы не можем позволить себе забыть это ужасное преступление, совершенное украинскими нацистами. Каждая жертва этой трагедии заслуживает нашего уважения и памяти", - сообщили РИА Новости организаторы. В акции участвовали также представители "Дома Москвы" в Абхазии, Россотрудничества, местные студенты. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/tragediya-1943563556.html

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