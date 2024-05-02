МИД России будет добиваться наказания причастных к трагедии в Одессе
МИД России продолжит добиваться наказания всех причастных к трагедии в Одессе
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. МИД РФ будет продолжать добиваться установления и наказания всех причастных к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
"Второго мая исполняется 10 лет со дня страшной бойни в Одессе, когда украинские неонацисты подожгли Дом профсоюзов с находящимися внутри людьми. В результате этого варварского акта устрашения несогласных, террора, совершенного с особым цинизмом и жестокостью, погибли несколько десятков человек. Большинство из них были сожжены заживо, другие отравились угарным газом и лишились жизни, когда были вынуждены прыгать с верхних этажей горящего здания. Тех, кто выживал после падения, украинские неонацисты добивали на месте", - сообщило министерство.
В ведомстве отметили, что спустя 10 лет "виновные в жестокой бесчеловечной расправе так и не получили должного наказания".
"Никогда не забудем этого ужасного преступления. Продолжим добиваться установления и наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии", - сообщило министерство.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе.
Бывший премьер Украины Николай Азаров также заявил, что Киев уже 10 лет имитирует процесс расследования трагедии в Одессе 2 мая, чтобы избежать наказания за содеянное.