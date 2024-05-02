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МИД России будет добиваться наказания причастных к трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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20:02 02.05.2024 (обновлено: 20:17 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/tragediya-1943563556.html
МИД России будет добиваться наказания причастных к трагедии в Одессе
МИД России будет добиваться наказания причастных к трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
МИД России будет добиваться наказания причастных к трагедии в Одессе
МИД РФ будет продолжать добиваться установления и наказания всех причастных к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщило министерство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:02
2024-05-02T20:17
специальная военная операция на украине
одесса
россия
украина
в мире
годовщина трагедии в одессе
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. МИД РФ будет продолжать добиваться установления и наказания всех причастных к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщило министерство в своем Telegram-канале."Второго мая исполняется 10 лет со дня страшной бойни в Одессе, когда украинские неонацисты подожгли Дом профсоюзов с находящимися внутри людьми. В результате этого варварского акта устрашения несогласных, террора, совершенного с особым цинизмом и жестокостью, погибли несколько десятков человек. Большинство из них были сожжены заживо, другие отравились угарным газом и лишились жизни, когда были вынуждены прыгать с верхних этажей горящего здания. Тех, кто выживал после падения, украинские неонацисты добивали на месте", - сообщило министерство.В ведомстве отметили, что спустя 10 лет "виновные в жестокой бесчеловечной расправе так и не получили должного наказания". "Никогда не забудем этого ужасного преступления. Продолжим добиваться установления и наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии", - сообщило министерство. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе. Бывший премьер Украины Николай Азаров также заявил, что Киев уже 10 лет имитирует процесс расследования трагедии в Одессе 2 мая, чтобы избежать наказания за содеянное.
https://ria.ru/20240502/pamyat-1943487454.html
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одесса, россия, украина, в мире, годовщина трагедии в одессе
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, В мире, Годовщина трагедии в Одессе
МИД России будет добиваться наказания причастных к трагедии в Одессе

МИД России продолжит добиваться наказания всех причастных к трагедии в Одессе

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. МИД РФ будет продолжать добиваться установления и наказания всех причастных к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
"Второго мая исполняется 10 лет со дня страшной бойни в Одессе, когда украинские неонацисты подожгли Дом профсоюзов с находящимися внутри людьми. В результате этого варварского акта устрашения несогласных, террора, совершенного с особым цинизмом и жестокостью, погибли несколько десятков человек. Большинство из них были сожжены заживо, другие отравились угарным газом и лишились жизни, когда были вынуждены прыгать с верхних этажей горящего здания. Тех, кто выживал после падения, украинские неонацисты добивали на месте", - сообщило министерство.
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В ведомстве отметили, что спустя 10 лет "виновные в жестокой бесчеловечной расправе так и не получили должного наказания".
"Никогда не забудем этого ужасного преступления. Продолжим добиваться установления и наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии", - сообщило министерство.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.
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Бывший премьер Украины Николай Азаров также заявил, что Киев уже 10 лет имитирует процесс расследования трагедии в Одессе 2 мая, чтобы избежать наказания за содеянное.
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Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияУкраинаВ миреГодовщина трагедии в Одессе
 
 
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