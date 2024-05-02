https://ria.ru/20240502/tiktok-1943444860.html

В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok в России

В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok в России - РИА Новости, 02.05.2024

В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok в России

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать Tik Tok на территории России,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:28

2024-05-02T12:28

2024-05-02T12:28

общество

россия

султан хамзаев

андрей липов

госдума рф

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать Tik Tok на территории России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу Вас рассмотреть возможность блокировки деятельности китайской социальной сети TikTok (ТикТок) на территории Российской Федерации", - следует из обращения. По словам Хамзаева, Tik Tok - это алгоритм, который предназначен для "подавления и дрессировки детей на свои смыслы". Депутат считает, что соцсеть нарушает национальное законодательство в части психологического здоровья детей. "Работа TikTok (ТикТок) на территории РФ возможна лишь при условии того, что в руководстве компании признают свою ошибку и компенсируют все финансовые потери для граждан", - указал Хамзаев. Он также отметил, что многие эксперты говорят о негативном воздействии Tik Tok на психику несовершеннолетних: "увлечение соцсетью чревато для подростков ухудшением рабочей памяти, депрессией, тревогой и стрессом". Хамзаев также напомнил о множественных скандалах и судебных разбирательствах, в которы6е попадала китайская соцсеть.

https://ria.ru/20240430/tiktok-1943100428.html

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общество, россия, султан хамзаев, андрей липов, госдума рф