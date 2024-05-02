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В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok в России - РИА Новости, 02.05.2024
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12:28 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/tiktok-1943444860.html
В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok в России
В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok в России - РИА Новости, 02.05.2024
В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok в России
Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать Tik Tok на территории России,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:28
2024-05-02T12:28
общество
россия
султан хамзаев
андрей липов
госдума рф
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать Tik Tok на территории России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу Вас рассмотреть возможность блокировки деятельности китайской социальной сети TikTok (ТикТок) на территории Российской Федерации", - следует из обращения. По словам Хамзаева, Tik Tok - это алгоритм, который предназначен для "подавления и дрессировки детей на свои смыслы". Депутат считает, что соцсеть нарушает национальное законодательство в части психологического здоровья детей. "Работа TikTok (ТикТок) на территории РФ возможна лишь при условии того, что в руководстве компании признают свою ошибку и компенсируют все финансовые потери для граждан", - указал Хамзаев. Он также отметил, что многие эксперты говорят о негативном воздействии Tik Tok на психику несовершеннолетних: "увлечение соцсетью чревато для подростков ухудшением рабочей памяти, депрессией, тревогой и стрессом". Хамзаев также напомнил о множественных скандалах и судебных разбирательствах, в которы6е попадала китайская соцсеть.
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общество, россия, султан хамзаев, андрей липов, госдума рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Андрей Липов, Госдума РФ
В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok в России

Депутат Хамзаев предложил главе Роскомнадзора заблокировать Tik Tok

© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать Tik Tok на территории России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу Вас рассмотреть возможность блокировки деятельности китайской социальной сети TikTok (ТикТок) на территории Российской Федерации", - следует из обращения.
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По словам Хамзаева, Tik Tok - это алгоритм, который предназначен для "подавления и дрессировки детей на свои смыслы". Депутат считает, что соцсеть нарушает национальное законодательство в части психологического здоровья детей.
"Работа TikTok (ТикТок) на территории РФ возможна лишь при условии того, что в руководстве компании признают свою ошибку и компенсируют все финансовые потери для граждан", - указал Хамзаев.
Он также отметил, что многие эксперты говорят о негативном воздействии Tik Tok на психику несовершеннолетних: "увлечение соцсетью чревато для подростков ухудшением рабочей памяти, депрессией, тревогой и стрессом". Хамзаев также напомнил о множественных скандалах и судебных разбирательствах, в которы6е попадала китайская соцсеть.
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ОбществоРоссияСултан ХамзаевАндрей ЛиповГосдума РФ
 
 
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