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В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах - РИА Новости, 02.05.2024
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23:19 02.05.2024 (обновлено: 23:20 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/tbilisi-1943585811.html
В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах
В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах - РИА Новости, 02.05.2024
В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах
Третий день протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси завершился массовыми гуляниями и шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:19
2024-05-02T23:20
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ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости. Третий день протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси завершился массовыми гуляниями и шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста на третий день началась у парламента Грузии. В отличие от предыдущих дней, в этот силовики полностью бездействовали и не пытались мешать проведению манифестации - их даже не было видно в то время, пока протестующие были у парламента и гуляли по городу. В районе 9 вечера по Тбилиси (+1 к мск) участники акции пошли маршем по городу, попутно перекрывая движение автомобилей. Они дошли до Площади героев - около 1,5 километра от парламента, где и завершили шествие. К полуночи участники постепенно начинают расходиться. В районе 11 часов над площадью запустили салют. В это же время чуть дальше от площади митингующие перекрывали дорогу, а также была заблокирована сама площадь - одна из крупнейших транспортных развязок города. Столкновений с полицией в этот день за время акции не случилось, а за шествием наблюдали только сотрудники патрульной полиции, а не спецназ, как в предыдущие дни. Также манифестанты, когда были у парламента, не пытались более строить баррикады или штурмовать здание.
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии
В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах

В Тбилиси третий день протестов завершился массовыми гуляниями и шествием

© РИА НовостиМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
© РИА Новости
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости. Третий день протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси завершился массовыми гуляниями и шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста на третий день началась у парламента Грузии. В отличие от предыдущих дней, в этот силовики полностью бездействовали и не пытались мешать проведению манифестации - их даже не было видно в то время, пока протестующие были у парламента и гуляли по городу.
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1 мая, 17:31
В районе 9 вечера по Тбилиси (+1 к мск) участники акции пошли маршем по городу, попутно перекрывая движение автомобилей. Они дошли до Площади героев - около 1,5 километра от парламента, где и завершили шествие. К полуночи участники постепенно начинают расходиться.
В районе 11 часов над площадью запустили салют. В это же время чуть дальше от площади митингующие перекрывали дорогу, а также была заблокирована сама площадь - одна из крупнейших транспортных развязок города.
Столкновений с полицией в этот день за время акции не случилось, а за шествием наблюдали только сотрудники патрульной полиции, а не спецназ, как в предыдущие дни. Также манифестанты, когда были у парламента, не пытались более строить баррикады или штурмовать здание.
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