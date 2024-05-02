https://ria.ru/20240502/tbilisi-1943585811.html
В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах
В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах - РИА Новости, 02.05.2024
В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах
Третий день протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси завершился массовыми гуляниями и шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:19
2024-05-02T23:19
2024-05-02T23:20
в мире
грузия
тбилиси
парламентские выборы в грузии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943359681_3:0:636:356_1920x0_80_0_0_f5c57a0e06819fc2b17b584db09a17aa.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости. Третий день протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси завершился массовыми гуляниями и шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста на третий день началась у парламента Грузии. В отличие от предыдущих дней, в этот силовики полностью бездействовали и не пытались мешать проведению манифестации - их даже не было видно в то время, пока протестующие были у парламента и гуляли по городу. В районе 9 вечера по Тбилиси (+1 к мск) участники акции пошли маршем по городу, попутно перекрывая движение автомобилей. Они дошли до Площади героев - около 1,5 километра от парламента, где и завершили шествие. К полуночи участники постепенно начинают расходиться. В районе 11 часов над площадью запустили салют. В это же время чуть дальше от площади митингующие перекрывали дорогу, а также была заблокирована сама площадь - одна из крупнейших транспортных развязок города. Столкновений с полицией в этот день за время акции не случилось, а за шествием наблюдали только сотрудники патрульной полиции, а не спецназ, как в предыдущие дни. Также манифестанты, когда были у парламента, не пытались более строить баррикады или штурмовать здание.
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943380397.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943359681_82:0:557:356_1920x0_80_0_0_b6246e824390a6626491213be5cc9df8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии
В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах
В Тбилиси третий день протестов завершился массовыми гуляниями и шествием
ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости. Третий день протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси завершился массовыми гуляниями и шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста на третий день началась у парламента Грузии
. В отличие от предыдущих дней, в этот силовики полностью бездействовали и не пытались мешать проведению манифестации - их даже не было видно в то время, пока протестующие были у парламента и гуляли по городу.
В районе 9 вечера по Тбилиси (+1 к мск) участники акции пошли маршем по городу, попутно перекрывая движение автомобилей. Они дошли до Площади героев - около 1,5 километра от парламента, где и завершили шествие. К полуночи участники постепенно начинают расходиться.
В районе 11 часов над площадью запустили салют. В это же время чуть дальше от площади митингующие перекрывали дорогу, а также была заблокирована сама площадь - одна из крупнейших транспортных развязок города.
Столкновений с полицией в этот день за время акции не случилось, а за шествием наблюдали только сотрудники патрульной полиции, а не спецназ, как в предыдущие дни. Также манифестанты, когда были у парламента, не пытались более строить баррикады или штурмовать здание.