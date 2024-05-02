https://ria.ru/20240502/tbilisi-1943585811.html

В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах

В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах - РИА Новости, 02.05.2024

В Тбилиси завершился третий день протестов против закона об иноагентах

Третий день протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси завершился массовыми гуляниями и шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T23:19

2024-05-02T23:19

2024-05-02T23:20

в мире

грузия

тбилиси

парламентские выборы в грузии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943359681_3:0:636:356_1920x0_80_0_0_f5c57a0e06819fc2b17b584db09a17aa.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости. Третий день протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси завершился массовыми гуляниями и шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста на третий день началась у парламента Грузии. В отличие от предыдущих дней, в этот силовики полностью бездействовали и не пытались мешать проведению манифестации - их даже не было видно в то время, пока протестующие были у парламента и гуляли по городу. В районе 9 вечера по Тбилиси (+1 к мск) участники акции пошли маршем по городу, попутно перекрывая движение автомобилей. Они дошли до Площади героев - около 1,5 километра от парламента, где и завершили шествие. К полуночи участники постепенно начинают расходиться. В районе 11 часов над площадью запустили салют. В это же время чуть дальше от площади митингующие перекрывали дорогу, а также была заблокирована сама площадь - одна из крупнейших транспортных развязок города. Столкновений с полицией в этот день за время акции не случилось, а за шествием наблюдали только сотрудники патрульной полиции, а не спецназ, как в предыдущие дни. Также манифестанты, когда были у парламента, не пытались более строить баррикады или штурмовать здание.

https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html

https://ria.ru/20240501/gruziya-1943380397.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии