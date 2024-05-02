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На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек - РИА Новости, 02.05.2024
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01:45 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/tbilisi-1943385574.html
На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек
На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек - РИА Новости, 02.05.2024
На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек
Минздрав Грузии сообщает, что восемь человек пострадали 1 мая на проходящей перед зданием парламента в Тбилиси акции протеста из-за законопроекта об иноагентах. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T01:45
2024-05-02T01:45
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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Минздрав Грузии сообщает, что восемь человек пострадали 1 мая на проходящей перед зданием парламента в Тбилиси акции протеста из-за законопроекта об иноагентах. Спецназ во вторник и в среду проводит разгон митингующих, которые протестуют на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах. "Первого мая были госпитализированы восемь гражданских лиц, пострадавших в ходе акции протеста, проходившей на проспекте Руставели. Среди них один выписан из клиники",- сказано в заявлении пресс-службы. По данным ведомства, у пострадавших отмечаются раны лица, головы и других частей тела, а также интоксикация.
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в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек

Минздрав Грузии сообщил о восьми пострадавших на акции протеста в Тбилиси

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Минздрав Грузии сообщает, что восемь человек пострадали 1 мая на проходящей перед зданием парламента в Тбилиси акции протеста из-за законопроекта об иноагентах.
Спецназ во вторник и в среду проводит разгон митингующих, которые протестуют на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах.
"Первого мая были госпитализированы восемь гражданских лиц, пострадавших в ходе акции протеста, проходившей на проспекте Руставели. Среди них один выписан из клиники",- сказано в заявлении пресс-службы.
По данным ведомства, у пострадавших отмечаются раны лица, головы и других частей тела, а также интоксикация.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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