https://ria.ru/20240502/tbilisi-1943385574.html

На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек

На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек - РИА Новости, 02.05.2024

На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек

Минздрав Грузии сообщает, что восемь человек пострадали 1 мая на проходящей перед зданием парламента в Тбилиси акции протеста из-за законопроекта об иноагентах. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T01:45

2024-05-02T01:45

2024-05-02T01:45

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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Минздрав Грузии сообщает, что восемь человек пострадали 1 мая на проходящей перед зданием парламента в Тбилиси акции протеста из-за законопроекта об иноагентах. Спецназ во вторник и в среду проводит разгон митингующих, которые протестуют на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах. "Первого мая были госпитализированы восемь гражданских лиц, пострадавших в ходе акции протеста, проходившей на проспекте Руставели. Среди них один выписан из клиники",- сказано в заявлении пресс-службы. По данным ведомства, у пострадавших отмечаются раны лица, головы и других частей тела, а также интоксикация.

https://ria.ru/20240502/gruziya-1943384947.html

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в мире, грузия, тбилиси