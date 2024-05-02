https://ria.ru/20240502/svoi-1943455412.html

В Мосгордуме открылась выставка "СВОи"

В Мосгордуме открылась выставка "СВОи" - РИА Новости, 02.05.2024

В Мосгордуме открылась выставка "СВОи"

Выставка "СВОи", посвященная бойцам специальной военной операции, открылась в Московской городской Думе в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:50

2024-05-02T12:50

2024-05-02T13:16

специальная военная операция на украине

россия

степан орлов

московская городская дума

российское историческое общество

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Выставка "СВОи", посвященная бойцам специальной военной операции, открылась в Московской городской Думе в четверг, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представили портреты бойцов СВО, военных корреспондентов, медицинских работников, а также картины, связанные с жизнью солдат. В церемонии открытия принял участие заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. Он уточнил, что проект "СВОи" инициировало Российское историческое общество. "Историческое общество предложило провести его в стенах городской думы. Мы с радостью согласились, предоставили нашу площадку. Мы считаем, что проект очень важен и с точки зрения истории, и с точки зрения искусства, и с точки зрения нашего будущего. Россия проводит специальную военную операцию во имя свободы наших народов, во имя справедливости, отстаивая национальные интересы России, справедливые национальные интересы России", - сказал Орлов. Он отметил, что российское искусство, как всегда, не осталось в стороне, оно своими методами участвует в общей работе. "И сегодня мы видим картины, написанные художниками из самых разных регионов, городов, областей. И на этих картинах их земляки, воины, солдаты, которые сейчас защищают свою Родину, защищают мир на всей планете", - добавил Орлов. По его словам, в рамках проекта запланированы подобные выставки в разных городах России. К инициативе постоянно подключаются новые художники.

https://ria.ru/20240501/vystavka-1943261350.html

https://ria.ru/20240502/tekhnika-1943415977.html

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россия, степан орлов, московская городская дума, российское историческое общество, москва