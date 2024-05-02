В Мосгордуме открылась выставка "СВОи"
Выставка "СВОи", посвященная бойцам спецоперации, открылась в Мосгордуме
© Фото : Продюсерский центр "БАБЕЛЬ АРТ"Выставка "СВОи", посвященная бойцам специальной военной операции, в Московской городской Думе
Выставка "СВОи", посвященная бойцам специальной военной операции, в Московской городской Думе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Выставка "СВОи", посвященная бойцам специальной военной операции, открылась в Московской городской Думе в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представили портреты бойцов СВО, военных корреспондентов, медицинских работников, а также картины, связанные с жизнью солдат. В церемонии открытия принял участие заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. Он уточнил, что проект "СВОи" инициировало Российское историческое общество.
"Историческое общество предложило провести его в стенах городской думы. Мы с радостью согласились, предоставили нашу площадку. Мы считаем, что проект очень важен и с точки зрения истории, и с точки зрения искусства, и с точки зрения нашего будущего. Россия проводит специальную военную операцию во имя свободы наших народов, во имя справедливости, отстаивая национальные интересы России, справедливые национальные интересы России", - сказал Орлов.
Он отметил, что российское искусство, как всегда, не осталось в стороне, оно своими методами участвует в общей работе.
"И сегодня мы видим картины, написанные художниками из самых разных регионов, городов, областей. И на этих картинах их земляки, воины, солдаты, которые сейчас защищают свою Родину, защищают мир на всей планете", - добавил Орлов.
По его словам, в рамках проекта запланированы подобные выставки в разных городах России. К инициативе постоянно подключаются новые художники.